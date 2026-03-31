GROSSETO – A una giornata dal termine della regular season restano da emettere gli ultimi verdetti in zona playoff. Nel girone Nord la Disperata Scarlino pareggia 1-1 a Vetulonia ma resta saldamente al comando con 45 punti e ancora zero sconfitte. Dietro il Torniella (nella foto), fresco di trionfo in Coppa Cherubini, sale a 34 battendo 3-1 l’Atletico Grosseto, mentre il Montemazzano si porta a 32 battendo il Lido Oasi, travolto in casa 4-1. In zona playoff il Venturina resta in corsa a 29 dopo il 6-0 al Boccheggiano, con il Lido Oasi fermo a 28 che scivola al quinto posto: tra queste due squadre lotta per l’ultimo posto in griglia.

Nel girone Sud lo Sporting Talamone dà un altro strappo alla classifica: 4-0 all’Argentario e primato a 43 punti. Il Sant’Angelo Scalo risponde piegando 2-1 il Montemerano e sale a 38, consolidando il secondo posto. Dietro l’Alberese, trascinato dalla doppietta dell’eterno Burioni, vola al terzo posto dopo il 4-2 sul Polverosa, superando sia il Montemerano (fermo a 29) che il Paganico (a 28) travolto 5-2 dal Maglianosant’andrea. Di queste tre squadre solo due accederanno alla postseason mentre una resterà fuori.