GROSSETO – Un weekend estremamente positivo per il softball del Big Mat Bsc Grosseto. La prima squadra di Paolo Verrecchia, in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie B, ha disputato due gare amichevoli contro la Fiorentina. “Abbiamo giocato alla pari contro un roster che milita in A2 – ha detto il manager Paolo Verrecchia -. Sono davvero soddisfatto sia della difesa, impeccabile e senza sbavature, che dall’attacco. In battuta Ruberto e Franceschelli hanno siglato due fuoricampo interni e le valide sono arrivate anche da Verrecchia, Lapalorcia e Pierella. Bene anche la pedana di lancio con Franceschelli, Verrecchia e Ruberto, in attesa del rientro dall’infortunio di Balloni. C’è grande voglia di cominciare la stagione e di farlo con il piede giusto”.

Alle Under 19 di Enrico Franceschelli bastano cinque inning per chiudere la pratica Firenze. Le biancorosse si sono imposte per 15-5 (e con manifesta superiorità) sul diamante di Bagno a Ripoli. “Nonostante il roster fosse cortissimo – ha commentato il manager Enrico Franceschelli -, con solo dieci ragazze a disposizione, siamo riusciti a imporci e a dominare la partita. Oltre al debutto assoluto di Gioia Latini, segnalo l’ottima prestazione di Lilly Childers, capace di lanciare in maniera impeccabile per quattro inning, siglare due valide su tre turni e prendersi una base”.

Le biancorosse giocheranno il prossimo match giovedì 2 aprile, alle ore 16, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto contro la Fiorentina. “Sarà una partita di alto livello – conclude Franceschelli -. Invitiamo tutti i nostri tifosi a venire allo stadio per sostenerci”.

Continuano a vincere anche le Under 16 di Fiorenzo Cappuccio. Le biancorosse, sul diamante dello Scarpelli, hanno battuto per 12-8 il Pisa Towers. “Le ragazze – ha dichiarato il manager Fiorenzo Cappuccio – hanno dimostrato grande carattere, mettendo in atto tutto quello che abbiamo provato in allenamento. Hanno avuto il controllo della gara fin dall’inizio e con determinazione hanno portato a casa la vittoria”.

Il Big Mat Bsc Grosseto under 16 scenderà nuovamente in campo sabato 18 aprile, a Firenze, contro la Fiorentina.

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