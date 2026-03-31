GROSSETO – Un tamponamento a catena causato da un albero caduto sulla strada. Incidente stradale questa mattina, verso le 12, tra Grosseto e Scansano, all’altezza di Chessa.

Un albero è stato abbattuto dal forte vento. L’albero si è intraversato sulla carreggiata.

Un’auto in arrivo ha dovuto frenare bruscamente per non finire addosso all’ostacolo che era appena caduto. Ne è nato un tamponamento a catena.

Fortunatamente c’è stato un solo ferito non grave che è stato portato all’ospedale Misericordia di Grosseto dall’ambulanza della Croce rossa di Grosseto.

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno rimosso l’albero e liberato la carreggiata.