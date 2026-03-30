GROSSETO – Trasferta memorabile per due giovanissimi ballerini maremmani. I dodicenni Gabriel Boschi e Giorgia Mastrandrea, tesserati con l’associazione sportiva Real Dance Academy di Grosseto, diretta dai tecnici Barbara Grifoni e Michele Boschi, si sono classificati quarti con un totale 286 punti alla finale del circuito World Dance Sport Festival di Blackpool in Gran Bratagna; per i due anche l’onore di essere l’unica coppia italiana presente nel sestetto finale della categoria Junior Standard.

“Gabriel e Giorgia non sono nuovi a questi importanti risultati – hanno commentato soddisfatti i maestri – vista anche la meravigliosa semifinale di quest’anno in Germania e la finale l’anno prima nella stessa competizione, ma nella categoria Juveniles. Sono una coppia al vertice nella loro categoria, che porta i colori grossetani in giro per il mondo”.