GAVORRANO – 5.692,93 euro sono stati raccolti grazie all’iniziativa “Uniti per Irene”, un risultato che racconta la grande partecipazione e il forte senso di comunità di Gavorrano. L’evento non è stato solo una raccolta fondi: «è stato un momento di condivisione, emozione e impegno collettivo, che ha visto cittadini di tutte le età scendere in campo per sostenere una causa comune».

Gli sponsor protagonisti della raccolta fondi

«Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa. Grazie al loro contributo, l’evento ha potuto raggiungere un successo concreto e tangibile» afferma la Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano.

La collaborazione delle istituzioni e delle associazioni locali

Il risultato straordinario è stato possibile anche grazie al sostegno di istituzioni e associazioni del territorio, tra cui il Comune di Gavorrano, Provincia di Grosseto, Regione Toscana, la squadra manutenzione esterna del Comune, Croce rossa Italiana – Comitato di Gavorrano, Soccorso alpino e speleologico toscano – stazione Monte Amiata, Avis Gavorrano-Scarlino, Auser Bagno di Gavorrano, Arci In Progress, FIDC-UCT sezione di Gavorrano, Associazione Commercianti Bagno di Gavorrano, Pro Loco Gavorrano, Amici2 Ruote, Arboreto di Maremma di Paolo Stefanini, ENI Rewind e Comune di Scarlino.

Il cuore pulsante della giornata: i cittadini

«Il vero motore dell’iniziativa sono stati i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo e dedizione. Grazie alla loro presenza e al loro contributo, “Uniti per Irene” si conferma come esempio concreto di solidarietà e impegno collettivo. Questa iniziativa rappresenta solo l’inizio di un percorso che continuerà a rafforzare i legami tra cittadini, associazioni e istituzioni del territorio» conclude la Commissione.