CINIGIANO – Giovedì 26 marzo, nel cuore della capitale, al Forum austriaco di cultura di Roma si è tenuto l’evento “Non ho paura di cadere”. Protagonista Christoph Szalay, il primo poeta austriaco a soggiornare nell’appartamento per scrittori nel centro storico di Monticello Amiata. Il progetto della residenza artistica nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cinigiano e l’associazione culturale Casa Museo Monticello Amiata, insieme al Ministero federale austriaco per l’abitare, l’arte, la cultura, i media e lo sport e al Forum austriaco di Cultura Roma.

Christoph Szalay, nato nel 1987 a Graz, ha studiato Germanistica nella città natale e “Art in Context” presso l’UdK Berlin. Attualmente vive e lavora nell’Alta Valle dell’Enns, distinguendosi per una pratica artistica e curatoriale transdisciplinare. Le poesie presentate durante la manifestazione sono il frutto dei tre mesi trascorsi dall’autore nella residenza di Monticello Amiata.

L’incontro è stato impreziosito dal concerto dell’arpista belga di fama internazionale Ann Fierens, residente a Monticello Amiata, e dalla proiezione del cortometraggio “Blu Cipresso” della regista svizzera Laura Gönczy con Rosina Danner come protagonista.

Il titolo dell’evento “Non ho paura di cadere”, tratto da una poesia di Szalay, ha affrontato l’argomento dei corpi feriti e del dolore. Tema che di solito non ha posto nella società contemporanea, eppure onnipresente. Come scrive l’autore: “Non so se si possa amare il dolore. Tentare di trovare strategie, trovare un linguaggio, tentare ripetutamente di dargli un nome, come tutto appare solo, quando è possibile dargli un nome”.

Gli ospiti sono stati accolti cordialmente dalla dottoressa Teresa Indjein, direttrice del Forum. Erano presenti il sindaco Luciano Monaci, il consigliere Leonardo Meini, la referente del progetto “Writers in Residence Monticello Amiata” Cornelia Niedermeier, il presidente dell’associazione Casa Museo Franco Cherubini e altri membri dell’associazione.

Il calore del pubblico romano si è manifestato con lunghi applausi e con l’interesse di diversi presenti che hanno annunciato una visita a Monticello Amiata in occasione delle festività pasquali.