CAPALBIO – L’ennesimo incidente mortale lungo l’Aurelia, nel tratto di Capalbio riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza del corridoio costiero tirrenico. Una tragedia che riporta al centro una questione aperta da decenni: garantire infrastrutture adeguate e sicure lungo l’asse strategico che collega Livorno a Civitavecchia.

La richiesta arriva anche da Legambiente, che sottolinea come “l’Aurelia, soprattutto in alcuni tratti della costa maremmana, continua a essere una delle arterie più trafficate e problematiche del centro Italia. Su una strada spesso inadeguata rispetto ai volumi di percorrenza si concentrano quotidianamente mezzi pesanti, traffico turistico e mobilità locale, con evidenti criticità sul piano della sicurezza”.

Per Legambiente non è più rinviabile un confronto serio e trasparente sul futuro del corridoio tirrenico, capace di tenere insieme sicurezza stradale, tutela del paesaggio e sostenibilità economica e ambientale. “Ogni incidente sull’Aurelia riporta alla luce una realtà che da troppo tempo il Paese continua a rimandare – dichiara Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente –. La priorità deve essere la messa in sicurezza immediata dei tratti più pericolosi, con interventi concreti e rapidi sull’infrastruttura esistente”.

Per l’associazione ambientalista la questione centrale resta quella della sicurezza e della qualità della mobilità lungo un asse strategico per l’intera costa tirrenica: “La Maremma e tutta la fascia costiera – prosegue Gentili – hanno bisogno di infrastrutture moderne, sicure e compatibili con il territorio. Per questo chiediamo al Governo e alle istituzioni di uscire da una situazione di stallo che dura da troppo tempo: servono scelte chiare, risorse certe e l’apertura dei cantieri”.

“Occorre inoltre dare seguito a un accordo già siglato da tempo con tutte le istituzioni coinvolte – aggiunge – che prevede l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’arteria con due corsie per senso di marcia e corsie di emergenza. Si tratta di un intervento irrinunciabile e non più rinviabile: la soluzione più rapida da realizzare, la più sostenibile dal punto di vista economico e quella maggiormente compatibile con la tutela ambientale”.

“Intervenire sull’Aurelia – conclude Gentili – significa restituire dignità a un territorio strategico e, soprattutto, salvare vite umane lungo una delle arterie che purtroppo continua a registrare nel nostro Paese un numero troppo alto di incidenti”.