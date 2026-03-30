FOLLONICA – Il vino e il cibo locale protagonisti nella suggestiva cornice della Fonderia Leopolda di Follonica per la manifestazione ReWine & Food, un evento interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo e gastronomico del territorio maremmano.

La giornata offre un’esperienza autentica tra i sapori della regione, riunendo sotto lo stesso tetto cantine, frantoi, caseifici e salumifici.

L’evento è articolato in due momenti chiave.

Il pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00, è riservato esclusivamente agli operatori del settore (Ho.Re.Ca., distributori e stampa specializzata), creando uno spazio professionale strategico per il networking e lo sviluppo di nuove collaborazioni commerciali.

Successivamente, dalle 18:00 alle 20:00, la Fonderia aprirà le porte al grande pubblico. Appassionati e curiosi potranno accedere gratuitamente e, ricevuto il proprio calice personale all’accredito, scoprendo le eccellenze locali dialogando direttamente con i produttori.

Abbiamo seguito l’iniziativa con le foto di Giorgio Paggetti.