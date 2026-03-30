GROSSETO – È stato inaugurato ufficialmente questa mattina il nuovo Centro di raccolta dei rifiuti di via Giordania, a Grosseto, che entrerà in attività già da questo pomeriggio.

L’inaugurazione della struttura – anticipata giovedì scorso da una conferenza stampa nella Sala del Consiglio del Palazzo comunale – costituisce un passo importante verso un sistema di gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile.

Quali rifiuti si possono conferire?

Presso il Centro, infatti, sarà possibile conferire un’ampia gamma di rifiuti, soprattutto quelli non destinati ai cassonetti stradali e che, se avviati a trattamento, trovano reimpiego come materie prime seconde, contenendo al tempo stesso l’impatto ambientale che deriverebbe da uno smaltimento non corretto. Tra questi, i rifiuti ingombranti, gli pneumatici, gli oli vegetali e minerali, le vernici, le pile, le batterie e accumulatori, i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi di provenienza domestica e tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), come frigoriferi, televisori, computer ed elettrodomestici.

L’orario di apertura

Il nuovo Centro di via Giordania sostituisce quello vecchio ubicato in via Zaffiro – che sarà invece destinato esclusivamente ai manutentori del verde – e sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30, e il sabato mattina, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Un investimento da 1,2 milioni d’euro

La struttura, i cui lavori sono partiti nell’autunno 2023, è stata realizzata su un’area complessiva di circa 3.000 mq, con 250 mq di fabbricato destinati a uffici, guardiania, magazzino e servizi per il personale. L’importo totale dei lavori ammonta a 1,2 milioni di euro, di cui 384 mila cofinanziati attraverso i fondi del Pnrr, grazie ai progetti presentati da Sei Toscana, in sinergia con l’Ato Toscana Sud e l’amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative volte al miglioramento della rete delle raccolte differenziate.

Il sindaco: «Un altro servizio fondamentale per Grosseto»

“Con l’apertura di questo nuovo centro di raccolta rifiuti compiamo un altro passo fondamentale per Grosseto, rafforzando in modo concreto il sistema dei servizi ambientali sul territorio – ha dichiarato il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Quest’isola ecologica consentirà di rendere più accessibile ed efficiente la rete dedicata alla gestione dei rifiuti, offrendo ai cittadini un’opportunità in più per conferire correttamente diverse tipologie di materiali. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la qualità della vita e il decoro urbano, dall’altro incentivare comportamenti sempre più responsabili e consapevoli, fondamentali per incrementare la raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale. Il nuovo centro è stato pensato proprio per rispondere alle esigenze della città e dei cittadini, riducendo i disagi e facilitando l’accesso a un servizio essenziale. Continueremo ad investire come Comune con interventi che guardano al presente ma anche al futuro di Grosseto. Con impegno condiviso tra amministrazione e cittadini, riusciremo ad avere un territorio sempre più pulito ed ordinato”.

L’assesore Vanelli: «Un’opera strategica per la città»

“È con orgoglio che siamo arrivati al taglio del nastro di un’opera strategica per Grosseto – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Erika Vanelli –. Un risultato importante, frutto di un grande lavoro di squadra, per il quale desidero ringraziare il sindaco, l’intera giunta che ha creduto nel progetto, la senatrice Petrucci che ha sostenuto l’avvio, i tecnici dell’Ufficio ambiente, quali l’architetto Melone, l’architetto Bisdomini, l’ingegnere Mercuri e l’ingegner Enzo Tacconi di Ato Toscana Sud. Un ringraziamento va inoltre a Sei Toscana, dal presidente al direttore generale, fino ai responsabili del progetto, l’ingegnere Reggiani e l’ingegnere Mattafirri, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera e a Ecolat che ne curerà la gestione. Confido nella collaborazione dei cittadini, perché solo insieme possiamo rendere Grosseto più pulita, più efficiente e davvero sostenibile”.

Il presidente di Sei Toscana: «Qui potranno essere portati rifiuti che è importante non conferire nei cassonetti»

“Con l’apertura di questo nuovo Centro di raccolta – ha dichiarato il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – Grosseto si dota di una struttura strategica, in grado di rafforzare le raccolte differenziate e di integrare i servizi già attivi sul territorio. Qui potranno essere portati rifiuti che è importante non conferire nei cassonetti, per non compromettere la qualità della differenziata e, dunque, l’effettivo riciclo dei materiali. L’inaugurazione di questo Centro è un ulteriore passo verso il miglioramento ambientale, l’incremento di quantità e qualità della raccolta differenziata e l’efficienza dei servizi, che sono poi gli obiettivi che Sei Toscana si è data con il suo piano industriale. Un’azione che l’azienda sta portando avanti con rigore ed efficacia, grazie soprattutto alla proficua collaborazione con l’autorità di Ambito, con i comuni e, naturalmente, all’aiuto dei cittadini”.

Il direttore dell’Ato Toscana Sud: «Infrastruttura strategica per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti»

“Con il nuovo Centro di raccolta di Grosseto si allarga e si rafforza ulteriormente la rete delle infrastrutture a supporto dei cittadini – ha aggiunto il direttore dell’Ato Toscana Sud, Enzo Tacconi – che trova un ulteriore sviluppo grazie anche ai finanziamenti del Pnrr. Si tratta davvero di infrastrutture strategiche per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti sul territorio, su cui l’autorità di Ambito ha puntato e punta con particolare attenzione, nella convinzione che possano dare una spinta decisiva non solo sul fronte della quantità di rifiuti differenziati e avviati a riciclo, ma anche e soprattutto sulla loro qualità”.

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