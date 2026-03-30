MAGLIANO IN TOSCANA – Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso Maestrino, affluente sinistro del torrente Osa, nell’unità idrografica Albegna, in località Montiano nel comune di Magliano in Toscana.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica, per garantire il corretto deflusso delle acque e contenere il rischio idraulico.

“Il corso d’acqua scorre sotto il ponte della strada di Cupi, e l’intervento ha avuto anche l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità – spiega Cb6 -. Le attività, comprese nel piano delle attività di bonifica, sono state realizzate nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la protezione dell’ambiente, della flora e della fauna”.