GROSSETO – Si è conclusa con grande entusiasmo e un livello tecnico di assoluto rilievo la prima tappa della Maremma Cup 2026, il prestigioso torneo di tennis organizzato dalla FITP che ha animato i campi del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue. Cento atleti provenienti da ogni angolo della provincia maremmana hanno dato vita a una competizione ricca di emozioni, confermando la grande vitalità del movimento tennistico locale.

Nel tabellone femminile, è stata Chiara Andreini del CT Grosseto la grande protagonista della giornata conclusiva. Con una prestazione autorevole e di grande qualità, la tennista ha avuto la meglio su Lavinia Artusi del CT Follonicain una finale combattuta e spettacolare, che ha tenuto il pubblico presente sugli spalti con il fiato sospeso fino all’ultimo scambio.

Nel tabellone maschile, che ha cifra di 100 iscritti, invece, è stato Matteo Coli del CT Porto Ercole ad alzare il trofeo di questa prima tappa, imponendosi in finale su Leonardo Bonari del Village ASD in un match di alto livello tecnico e agonistico. Una vittoria meritata, frutto di una prestazione solida e convincente lungo tutto l’arco del torneo.

Il Circolo Tennis Grosseto desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Giudice Arbitro FITP Laura Busonero, per la professionalità e la competenza con cui ha diretto l’intero svolgimento della manifestazione, garantendo correttezza e regolarità in ogni fase del torneo. Un ringraziamento speciale va inoltre all’Avvocato Alberto Solari del CT Grosseto, per il prezioso contributo offerto all’organizzazione dell’evento.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di questa prima tappa – ha commentato il presidente del Circolo Tennis Grosseto, Paolo Borghi – La partecipazione di cento tennisti testimonia quanto il tennis sia radicato e amato nel nostro territorio. Vedere i nostri campi animati da così tanto agonismo e passione è la più bella ricompensa per chi lavora ogni giorno per promuovere questo sport in Maremma. Complimenti a tutti i partecipanti e, naturalmente, ai nostri campioni di giornata”.

Entusiasta anche il commento del Delegato Provinciale FITP Luca Franci: “Bellissimo torneo. Non poteva cominciare in modo migliore il Maremma Cup 2026. Complimenti ai vincitori”.

L’appuntamento è ora con le prossime tappe della Maremma Cup 2026, che promettono di regalare ulteriori emozioni agli appassionati di tennis della provincia di Grosseto.