PORTO SANTO STEFANO – È stata organizzata venerdì 27 marzo pomeriggio, presso il supermercato Coop di località Cava Legni, la donazione simbolica di un assegno del valore di 887 euro alla Misericordia da parte di Unicoop Etruria.
La somma, corrispondente al ricavato dei ticket del parcheggio del negozio nel periodo compreso tra l’estate e la fine dell’anno passato, contribuirà alle spese sostenute dalla Misericordia per l’acquisto di un nuovo veicolo idoneo al trasporto di persone affette da disabilità.
Una collaborazione storica quella tra Unicoop Etruria e la Misericordia di Porto Santo Stefano che durante l’anno vede i volontari dell’associazione collaborare con i soci e i dipendenti Coop all’organizzazione di iniziative a scopo benefico come la raccolta alimentare “Dona la spesa”.
Alla cerimonia di consegna dell’assegno sono intervenuti Doriana Rispoli, presidente sezione soci Coop Costa d’Argento e consigliera di Sorveglianza di Unicoop Etruria; Roberto Cerulli, governatore della Misericordia Monte Argentario; Luigi Giovani, responsabile del supermercato Coop di Porto Santo Stefano.