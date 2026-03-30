ROSELLE – Il ciclismo Uisp Grosseto è tornato a correre con il Memorial Sergio Borzi, secondo appuntamento stagionale che ha portato ottanta partenti a darsi battaglia su un percorso ben disegnato con partenza e arrivo a Roselle. Sessanta chilometri di continui saliscendi che, sommati alle forti raffiche di vento, hanno reso la corsa vera e selettiva fin dai primi colpi di pedale. Ma è stato comunque spettacolo per una corsa perfettamente organizzata da Bassibike e da Uisp Grosseto.

La gara ha vissuto quasi subito il suo momento chiave grazie a un’azione di forza che ha visto una quindicina di atleti scappare via e poi frazionarsi, soprattutto nella salita di Marrucheti che ha fatto la differenza. Sotto lo striscione d’arrivo si è presentato un quartetto di assoluto livello che ha regolato la fuga: Benedetto Fattoi (Domestic Cycling Team) ha conquistato il successo assoluto e il primato nella prima fascia, seguito da Niccolò Bartoli (Ciclistica Senese) e da Cesare Macchi (Baglini), trionfatore della seconda fascia. A chiudere il gruppetto di testa è stato Alessandro Natale (Ciclistica Senese), quarto assoluto.

Poco dopo è giunto un secondo drappello di sette inseguitori che hanno provato fino all’ultimo a ricucire il distacco: si tratta di Fabrizio Mariottini (Vam Cycling Club), Stefano Ferruzzo (Sanetti Sport Grisù), Pietro Fortunati (Poccianti), David Falsetti (Vam Cycling Club), Yuri Botticelli (Uc Trasimeno), Diego Baccani (Free Bike Pedale Follonichese) e Mattia Burini (Uc Trasimeno). La volata per regolare il grosso del gruppo è stata invece vinta da Federico Lazzeroni (Baglini).

Nelle varie categorie, oltre ai già citati Fattoi (Master 1) e Macchi (Master 5), si sono imposti Alessandro Natale (Ciclistica Senese) nella Elite Sport, Niccolò Bartoli (Ciclistica Senese) nella Master 2, Diego Baccani (Free Bike Pedale Follonichese) nella Master 3 e Fabio Presenti (Max Lelli) nella Master 4. Tra i più esperti, vittorie per Stefano Ferruzzo (Sanetti Sport Grisù) nella Master 6, Pierluigi Stefanini (MTB Santa Marinella) nella Master 7 e Massimo Lari (Cicli Puccinelli) nella Master 8.

“È stata una corsa impegnativa – ha commentato a caldo il vincitore Benedetto Fattoi – perché il vento contrario non dava tregua. Siamo riusciti a far partire la fuga giusta e nel finale ne avevo ancora per l’ultimo scatto. Punto sempre a vincere almeno una corsa all’anno, ma nel 2025 non ce l’ho fatta, proverò a rimettermi in pari». Soddisfatto anche Cesare Macchi, che nonostante la differenza di età ha tenuto testa ai più giovani: «Rimanere davanti con i ragazzi della prima fascia non è stato semplice, ma su questo percorso bisognava saper gestire le energie”. Niccolò Bartoli, secondo assoluto, ha riconosciuto il valore dell’azione: “C’era poco da fare, davanti andavano forte e il vento ha reso impossibile ogni tentativo di rientro”.

A tracciare il bilancio organizzativo è stata Elena Rossi, coordinatrice del ciclismo Uisp: “Vedere ottanta partenti a Roselle è un ottimo segnale per tutto il movimento provinciale. Nonostante il meteo difficile, la gara è stata tecnicamente interessante e molto combattuta. Il Memorial Borzi si conferma una tappa fondamentale del nostro calendario, vissuta con grande partecipazione e correttezza da parte di tutti i corridori”.