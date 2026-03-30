ORBETELLO – “Il turismo richiede dialogo e collaborazione sia fra le imprese ma, soprattutto, tra le Amministrazioni locali e le imprese”. È quanto emerso dal convegno promosso ieri a Orbetello dal comitato civico Orbetello Bene Comune al termine di un percorso avviato durante l’inverno e preceduto dall’incontro del 21 febbraio.

L’incontro di Orbetello Bene Comune

“Le risorse economiche e gli strumenti (che come ha riferito l’assessore al Turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, sono ‘già disponibili’) della stessa Regione, unitamente a quelle delle Amministrazioni comunali (con quota parte dell’imposta di soggiorno, ad esempio) e delle imprese interessate, possono costituire un ottimo presupposto per una progettazione coordinata e condivisa – affermano gli organizzatori -. Dopo i saluti della presidente di Obc Paola Velasco ci sono stati i saluti dei sindaci di Capalbio (Gianfranco Chelini) e di Monte Argentario (Arturo Cerulli), i quali non si sono limitati ad interventi di circostanza ma anzi hanno dato enorme risalto al ruolo che Obc sta svolgendo per dare voce ai cittadini, esprimendo la loro volontà di collaborare ai progetti in quanto non più è pensabile rimanere ancorati ai confini amministrativi specie se si parla di turismo, ma anche se si vuol parlare di tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio, suscitando grande interesse da parte del numeroso pubblico intervenuto”.

“Purtroppo abbiamo dovuto ancora una volta rilevare l’assenza del Comune di Orbetello, la cui opinione sul tema specifico e sugli altri temi toccati dal dibattito rimane ancora oscura, rimanendo confinata solo agli interventi roboanti sui social – prosegue Orbetello Bene Comune -. Gli interventi successivi dei relatori intervenuti hanno ulteriormente elevato il livello della discussione; in particolar modo, il professor Rossano Pazzagli, docente di Storia del territorio e dell’ambiente, Università del Molise e direttore della Scuola di paesaggio “Emilio Sereni” Istituto Alcide Cervi nonché direttore della Scuola dei Piccoli Comuni (Spicco) è stato categorico: ‘i numeri ci fanno comprendere come il turismo del monoprodotto (specificatamente quello balneare), deve cambiare paradigma: non possiamo rincorrere la domanda soprattutto in un contesto globalizzato di luoghi (sia italiani che internazionali) che ha raggiunto livelli di qualità dell’offerta dei propri servizi eccellenti (ma con costi di produzione decisamente più competitivi) ma (e qui sta la novità), lavorando sulla ricchissima proposta di tradizioni, ambiente & natura, enogastronomia e cultura, siamo noi che dobbiamo reinventare e riposizionare la nostra offerta. Il valore soprattutto dei racconti, dei luoghi, dei sapori e quant’altro, sono inimitabili e, molte volte, anche il turista che frequenta i nostri mari da decenni, in molti casi non sa e/o non conosce cosa c’è oltre alla spiaggia’”.

“E, come ha sottolineato Carmen Bizzarri, professore associato in Geografia Economica presso Università Europea di Roma, presentando il suo nuovo libro dal titolo ‘La transizione turistica dei piccoli comuni italiani’, i piccoli comuni ed i borghi saranno fondamentali nel futuro italiano, offrendo esperienze autentiche e sostenibili. Con l’attenzione crescente verso il turismo di senso e le esperienze personalizzate, questi centri storici e culturali rappresentano un’opportunità significativa per attrarre turisti e promuovere la cultura locale. Le iniziative di recupero e promozione territoriale, come eventi culturali e festival gastronomici, sono essenziali per valorizzare il patrimonio storico e artistico dei borghi. Inoltre, il turismo sostenibile e il co-living rurale sono modelli di successo che stanno attirando turisti e contribuendo a una rinascita sociale ed economica. Con il supporto di fondi pubblici e di iniziative private, i piccoli comuni ed i borghi del nostro Paese, possono diventare il vero laboratorio del nuovo turismo italiano, offrendo un’alternativa al turismo di massa e contribuendo a una distribuzione più equilibrata e duratura (ben oltre i 90 giorni della stagione balneare, quindi) dei flussi turistici”.

È stata poi la volta di Alessandro Martini, consulente senior nella Gestione delle destinazioni turistiche e coordinatore gruppo di lavoro “Turismo” del comitato civico Orbetello Bene Comune che ha presentato i risultati dell’elaborazione dei questionari. Il comitato, infatti, ha distribuito oltre 200 questionari (direttamente alle imprese e per il tramite delle associazioni di categoria) e 120 sono state le risposte raccolte o trasmesse direttamente dalle imprese (60%).

“Le conferme – ha evidenziato Martini – denunciano l’esigenza di un maggior coordinamento e dialogo fra i sistemi (pubblico e privato) ma, come ribadito anche nell’intervento dei relatori, l’isolamento o anche il solo pensare che il singolo Comune possa ‘far da sé’ investendo denaro per la promozione e/o il marketing senza un efficace coordinamento con i comuni contermini, è sbagliato, inefficace ed è uno sperpero di soldi pubblici. Le imprese, ha segnalato il manager, hanno ben chiari quali siano gli strumenti necessari per una promozione efficace ma chiedono anche che il sistema ‘pubblico-privato’ esca dal corto circuito in cui versa e avvii un dialogo maggiormente efficace”.

“Orbetello Bene Comune ha fin dall’inizio di questo percorso ragionato in termini di area vasta, comprendendo in questo termine, oltre al Comune di Orbetello, anche i Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario – spiega il comitato -. Sono seguiti una serie di contributi da parte di Sergio Mariotti, consigliere di Obc coordinatore del gruppo di lavoro sulla Rigenerazione Urbana, che ha presentato il prezioso ed articolato lavoro condotto dal comitato e che in questi mesi viene presentato nelle carie frazioni del Comune, riscuotendo importanti consensi, al quale è seguito quello dell’architetto Claudio Angelini sui Cammini di maremma e, specificatamente, sui Cammini della Costa d’Argento”.

Il documento di programmazione

Martini, ha infine presentato il documento di programmazione e indirizzo, approvato dal consiglio direttivo di Obc, dal titolo: “La Costa d’Argento e la sua vocazione turistica: dove siamo arrivati e quali prospettive si profilano all’orizzonte”.

Il documento, preventivamente inviato ai sindaci ed all’assessore Marras, contiene obiettivi, tempi e modalità per avviare una nuova stagione della filiera turistica dell’area. “Con questo documento, ha dichiarato la presidente del comitato Paola Velasco, vogliamo dare il nostro contributo per superare le oggettive difficoltà del settore, la precarietà per i nostri giovani, la continuità del sistema oltre la classica stagionalità estiva; vogliamo condividere una visione per un turismo sostenibile e con una prospettiva per il prossimo decennio e, in definitiva, all’affermazione di un’area nel panorama del mercato turistico del Paese che, riteniamo, questo merita”.

Al termine prima delle conclusioni dell’assessore Marras, il consigliere di Obc Daniele Lombardelli ha illustrato “un’importante iniziativa che vedrà la Laguna di Orbetello, protagonista di un’azione di portata europea con l’avvio di una raccolta di firme per una petizione al Parlamento Europeo che tuteli questo luogo e quanto ruota attorno al medesimo. Un’iniziativa che, ha detto Lombardelli, ci vedrà coinvolti attivamente sin dal mese di aprile prossimo e che giù da mesi vede esperti e professionisti di caratura internazionale portare il proprio contributo sia in termini di conoscenze che di esperienze”.

Il commento di Giovani Democratici

Sulla mancata partecipazione del sindaco è intervenuto anche il presidente dei Giovani Democratici di Orbetello Matteo Porta: “Un momento di confronto importante che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, operatori del settore, amministratori e rappresentanti istituzionali. Dal dibattito sono emersi molti spunti sul futuro del turismo nella nostra città e sull’idea di sviluppo che vogliamo costruire per il territorio. Ha colpito, però, l’assenza del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, unico sindaco mancante tra quelli invitati della Costa d’Argento. Erano presenti, invece, gli altri sindaci del territorio e persino l’assessore al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras. Non era presente neppure l’assessora al turismo del Comune di Orbetello. Un’assenza che non è passata inosservata e che è stata stigmatizzata negativamente anche dagli altri amministratori presenti (tra i sorrisi imbarazzati del pubblico), i quali si sono chiesti come fosse possibile che il Comune che ha patrocinato l’iniziativa non fosse rappresentato dal proprio sindaco”.

“Nel merito del confronto, uno dei temi più interessanti affrontati è stato quello del rapporto tra ‘turistificazione’ e turismo – prosegue Porta -: da una parte la qualità della vita quotidiana dei residenti, dall’altra la pianificazione di politiche capaci di attrarre visitatori. In sostanza, ci si è chiesti se venga prima il benessere dei cittadini, che rende un territorio attrattivo, oppure se siano le politiche turistiche a generare sviluppo. La nostra risposta è chiara: occorre trovare un equilibrio. Un territorio è davvero attrattivo quando chi ci vive sta bene, ma al tempo stesso servono servizi, infrastrutture e una visione capace di costruire un turismo ecosostenibile e moderno. Purtroppo, ad Orbetello assistiamo all’esatto contrario. Le piste ciclabili vengono annunciate da anni, i costi lievitano, ma permane l’incapacità di portare i progetti a compimento. Il progetto di mobilità sostenibile “Life for Silver Coast” è finito sotto la lente della Guardia di Finanza. Si continua a parlare di traghetti elettrici in laguna, salvo poi giustificare ogni ritardo sostenendo che “la laguna è troppo bassa”, come se questo bastasse a nascondere l’assenza di una strategia seria”.

“Allo stesso modo, si registrano ritardi continui nella partecipazione ai bandi e nella richiesta di finanziamenti, compresi quelli del Pnrr, nell’indifferenza generale. Sulla laguna, poi, la responsabilità viene sistematicamente scaricata sulla Regione, senza che il Comune si assuma mai il proprio ruolo. Gli operatori turistici denunciano da tempo lo stato di abbandono del territorio. Basta guardare a ciò che accade nei comuni vicini: a Castiglione della Pescaia, ad esempio, lungo le piste ciclabili sono stati installati persino kit gratuiti di riparazione per biciclette. Da noi, invece, manca ancora perfino una visione minima di ciò che dovrebbe essere un turismo sostenibile. Il problema, oggi, non è l’assenza di risorse o di idee. Le risorse ci sono, così come ci sono tanti giovani preparati, competenti e desiderosi di mettersi a disposizione della comunità. Manca, purtroppo, la volontà politica e la capacità amministrativa di intercettare queste energie e trasformarle in progetti concreti. Orbetello merita una classe dirigente presente, capace di ascoltare, progettare e cogliere le opportunità per il futuro del territorio”.