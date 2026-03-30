GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 30 marzo 2026

Ariete, segno del giorno – Energia in primo piano. Il Sole nel tuo segno ti restituisce slancio e voglia di fare. Oggi puoi affrontare una questione lasciata in sospeso con determinazione nuova. Attenzione solo a non forzare troppo i tempi: la forza è utile quando è guidata dalla lucidità.

Consiglio escursione: sali fino alla Torre di Cala Galera sull’Argentario. La salita decisa e il panorama aperto sul mare sono l’immagine perfetta del tuo stato d’animo.

Toro – Settimana che parte con concretezza. Hai bisogno di stabilità e la trovi nell’organizzazione.

Gemelli – Comunicazione vivace ma da gestire con attenzione. Oggi una parola può fare la differenza.

Cancro – Più forte emotivamente. Sai proteggere i tuoi confini senza chiuderti.

Leone – Determinato ma collaborativo. È un buon giorno per lavorare in squadra.

Vergine – Precisione e metodo ti permettono di chiudere una questione pratica.

Bilancia – Diplomazia efficace in un confronto delicato.

Scorpione – Intuizione profonda e ben incanalata.

Sagittario – Spirito dinamico ma meno dispersivo.

Capricorno – Strategico e stabile, sai come muoverti.

Acquario – Creativo ma più concreto del solito.

Pesci – Sensibile ma centrato, riesci a mantenere equilibrio.