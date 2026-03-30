GROSSETO – Cinque giovanissime della Polisportiva Barbanella Uno in vista a Rosignano alla prima prova del campionato regionale individuale CSI di categoria super A. In questo campionato, le ginnaste hanno la possibilità di sfidarsi nelle parallele, nel volteggio, alla trave e al corpo libero più la specialità del trampolino, sperimentando così nuovi elementi ginnici e acrobatici.

Ad aprire le danze è Alessia Lori, classe 2011, che con 5 prove perfette su 5 sale sul primo gradino del podio sia nella classifica assoluta che nella specialità minitrampolino nella categoria junior.

Nelle allieve (11 anni) ottima la prova di Perla Girelli che vince la medaglia d’oro sia nella classifica assoluta che al mini trampolino.

Passando alla categoria ragazze, medaglia d’argento per Daria Pezzuto e bronzo per Giulia Lori nella classifica assoluta.

Podio tutto della Polisportiva per la specialità del mini trampolino con Petra Parmesani oro, seguita da Giulia Lori, argento, e Daria pezzuto, bronzo.

L’allenatrice Claudia Salvadore si ritiene molto felice della prestazione delle proprie atlete, che hanno dimostrato un’ottima preparazione ma anche un’ottima tenuta di gara. Al termine della pausa pasquale, le atlete scenderanno di nuovo in pedana con la seconda prova dei campionati regionali CSI medium large e super e con le gare di federazione a squadre.