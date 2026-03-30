MONTE AMIATA – Acquedotto del Fiora al lavoro a Santa Fiora per l’allaccio della bonifica idrica in via Giacomo Matteotti.
L’intervento, originariamente previsto per il 26 marzo, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo ed è ora in programma per giovedì 2 aprile, dalle 14.15 alle 17.30.
Si potrebbero verificare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nella frazione di Marroneto. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.30.
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