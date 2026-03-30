ISOLA DEL GIGLIO – Il gruppo di minoranza “Orgoglio Gigliese” chiede trasparenza e chiarezza sull’organico comunale e sui ritardi negli stipendi e solleva preoccupazioni sulle recenti dichiarazioni della Giunta comunale di Isola del Giglio, accusata di mostrare un doppio atteggiamento che mina la credibilità dell’azione amministrativa e la fiducia dei cittadini.

«Da un lato, la Giunta ha affermato recentemente ai media di essere impegnata a “verificare le capacità assunzionali, per provvedere, qualora sia possibile, al reclutamento di nuovo personale”, suggerendo apertura e attenzione alle esigenze della macchina comunale. Dall’altro lato, però, la delibera di Giunta n. 19 del 19 marzo 2026, relativa all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026-2028, segnala chiaramente che “non sono previste nuove assunzioni e la spesa rimane quella per il personale in essere”».

Il gruppo di opposizione definisce queste due affermazioni incompatibili tra loro e parla di un’ipocrisia che “alberga nel palazzo comunale”, invitando la Giunta a chiarire quale delle due versioni corrisponda effettivamente alla realtà.

Ritardi negli stipendi e conseguenze per i lavoratori

La situazione assume maggiore gravità «se inserita nel contesto degli ennesimi ritardi nei pagamenti degli stipendi denunciati dal sindacato Uil, che colpiscono direttamente i lavoratori e le loro famiglie. Per “Orgoglio Gigliese”, questo episodio evidenzia come l’amministrazione preferisca le operazioni di comunicazione alle risposte concrete. Dichiarazioni pubbliche parlano di assunzioni future, mentre gli atti ufficiali le escludono, generando confusione tra cittadini e dipendenti».

Trasparenza e responsabilità amministrativa

Il Gruppo di minoranza invita la Giunta a fornire spiegazioni immediate, sottolineando che i cittadini e i lavoratori hanno diritto a conoscere la verità sulla reale situazione dell’Ente. La gestione comunale non può basarsi su comunicati contraddittori, ma su atti coerenti e sul rispetto delle responsabilità amministrative, come il pagamento puntuale degli stipendi.

Secondo “Orgoglio Gigliese”, l’attuale amministrazione sta dimostrando un fallimento politico, amministrativo e morale, con conseguenze concrete sulla vita dei lavoratori e sulla fiducia dell’intera comunità.