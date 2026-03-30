GROSSETO – Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite. È Riccardo Megale, assessore al Turismo del Comune di Grosseto, il protagonista della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco. Al centro dell’intervista i dati definitivi sul turismo 2025, le prospettive per la nuova stagione e uno sguardo anche al futuro politico della città.

Numeri in crescita: +8% stranieri e +6% italiani

«I dati ufficiali ci danno un aumento sia sugli italiani che sugli stranieri» spiega Megale, chiarendo anche le differenze che spesso emergono nelle letture durante l’anno. «Le strutture ricettive possono rivedere e aggiornare le comunicazioni fino a fine gennaio, quindi i numeri definitivi arrivano solo successivamente».

Il bilancio è positivo: +8% di presenze straniere e +6% di italiani, per un totale che raggiunge circa 1 milione e 200mila presenze. Un risultato che, sottolinea l’assessore, premia anche le strategie messe in campo insieme a Regione Toscana e Toscana Promozione.

«Non sempre il turista si vede in spiaggia, ma c’è», aggiunge, evidenziando il cambiamento delle abitudini: meno concentrazione sugli stabilimenti balneari e più interesse per esperienze alternative.

Destagionalizzazione e territorio: crescono primavera e autunno

Tra gli elementi più rilevanti emerge la crescita nei mesi di maggio, settembre e ottobre, su cui l’amministrazione ha puntato per distribuire meglio i flussi turistici durante l’anno.

«Il turista oggi si muove di più, scopre anche l’entroterra – spiega Megale – ed è un bene per tutto il territorio». Un segnale importante anche per le economie locali, che beneficiano di una presenza più diffusa.

Verso la stagione 2026: promozione e grandi eventi

Guardando ai prossimi mesi, l’assessore parla di segnali incoraggianti in vista della Pasqua e della stagione estiva. Un ruolo chiave lo gioca la promozione, anche internazionale, sostenuta da progetti come European Green Pioneer, che ha contribuito ad aprire nuovi mercati legati al turismo sostenibile e outdoor.

Tra le iniziative annunciate c’è il ritorno di “Grande estate”, il calendario di eventi che interesserà mare ed entroterra, con particolare attenzione alle ultime settimane di giugno.

«È una promozione del territorio che negli anni dovrà agganciarsi sempre di più a prodotti turistici specifici» sottolinea Megale.

Uno sguardo al 2027: il centrodestra e la sfida elettorale

In chiusura, uno spunto politico in vista delle amministrative 2027. «Il centrodestra dovrà trovare una figura capace di unire – afferma – una persona con caratteristiche di inclusione e capace di fare sintesi tra le varie anime della coalizione».

Megale evidenzia come il centrodestra abbia «molte figure, uomini e donne, con esperienza e conoscenza del territorio», elementi che potrebbero rappresentare un punto di forza per la continuità amministrativa.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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