GROSSETO – Prosegue e entra sempre più nel vivo l’iniziativa “Il sindaco che vorrei”, il sondaggio tra i lettori che, con gli ultimi aggiornamenti, ha raggiunto 529 preferenze complessive, offrendo una fotografia sempre più ampia delle indicazioni sui possibili candidati alle amministrative del 2027.

Il dato più significativo riguarda il capoluogo: Grosseto raccoglie 479 voti, confermandosi il centro del dibattito. Seguono Castiglione della Pescaia e Pitigliano (15 voti ciascuno), Orbetello (11), Scansano (6) e Manciano (3).

La situazione nei Comuni al voto: ecco le classifiche

Nel capoluogo cambia la testa della classifica. In prima posizione si colloca Elio Aloia con 152 preferenze, seguito da Andrea Bramerini, presidente della Pro loco di Grosseto, con 95 voti. Completa il podio Paolo Prisciandaro, commercialista, con 49 preferenze.

Alle loro spalle si posizionano Federico Guidarelli (22 voti) e Ludovico Baldi (21). Più staccati, ma comunque presenti nella fascia alta, Francesca Bini e Luca Agresti con 13 voti ciascuno, quindi Ciro Cirillo (12) e Vincenzo Molaro (9). Chiude la top ten Andrea Allegro (8).

Un quadro che appare ormai definito nelle prime posizioni, con distacchi più netti rispetto agli altri candidati, mentre resta molto ampio il numero complessivo dei nomi indicati dai lettori, segno di un confronto ancora aperto.

Negli altri comuni emergono indicazioni più contenute ma comunque significative. A Castiglione della Pescaia guida Leonardo Saletti con 10 voti, seguito da Elena Nappi e Lorenzo Pavone (2 voti ciascuno) e da Federica Lippi (1).

A Orbetello la situazione è ancora equilibrata, con Domenico Covitto e Andrea Casamenti entrambi a quota 3, seguiti da Alessandro Ragusa (2) e da altri candidati con una preferenza.

A Pitigliano si segnala invece un leader più netto: Emilio Celata con 10 voti, davanti a Luciano Caprini (4) e a Ciro Cirillo (1).

A Scansano si registra un testa a testa tra Roberta Aluigi e Maria Bice Ginesi (2 voti ciascuna), mentre a Manciano l’unico nome indicato è quello di Alberto Bertinelli (3 voti).

Il sondaggio continua quindi a crescere e a delineare un quadro sempre più dinamico, con indicazioni che, pur non avendo valore statistico, rappresentano un primo termometro dell’interesse dei lettori sui possibili scenari politici locali.

Nota: rispetto alla classifica precedente sono state apportate alcune correzioni legate a errori di attribuzione dei voti tra candidati e comuni. Si tratta comunque di scostamenti minimi che non modificano in modo sostanziale l’andamento generale delle preferenze.

La classifica completa: ecco come cambiano le classifiche con l’aggiornamento di oggi

Comune Candidato Voti Grosseto Elio Aloia 152 Andrea Bramerini 95 Paolo Prisciandaro 49 Federico Guidarelli 22 Ludovico Baldi 21 Francesca Bini 13 Luca Agresti 13 Ciro Cirillo 12 Vincenzo Molaro 9 Andrea Allegro 8 Gabriella Capone 6 Leonardo Marras 6 Giacomo Cerboni 5 Marco Sodi 5 Fabrizio Rossi 5 Carlo De Martis 4 Edoardo Borghetti 4 Maria Claudia Rampiconi 4 Pier Carlo Pennacchini 4 Antonfrancesco Vivarelli Colonna 3 Elio Alpina 3 Michele Falagiani 2 Gabriele Fusini 2 Stefano Rosini 2 Mauro Breggia 2 Erica Vanelli 2 Daniela Castiglione 2 Anna Rita Bramerini 2 Amedeo Gabbrielli 1 Elio Ampia 1 Fabio Becherini 1 Andrea Ulmi 1 Carlo Vellutini 1 Giovanni Di Meo 1 Davide Nicolosi 1 Gianluca Ancarani 1 Francesco Carri 1 Raúl Castro 1 Federico Bettazzi 1 Sebastiano Venier 1 Alessandro Pini 1 Roberto Gallai 1 Nicola Giallini 1 Stefano Checchaglini 1 Victoria Ferrazzano 1 Valerio Pizzuti 1 Andrea Barbeni 1 Beatrice Aposti 1 Federico Rosset 1 Giulio Rispoli 1 Raffaele Gualdani 1 Alessandro Antichi 1 Alessio Pernazza 1 Castiglione della Pescaia Leonardo Saletti 10 Elena Nappi 2 Lorenzo Pavone 2 Federica Lippi 1 Orbetello Domenico Covitto 3 Andrea Casamenti 3 Alessandro Ragusa 2 Mauro Barbini 1 Valentino Bisconti 1 Roberto Miralli 1 Scansano Roberta Aluigi 2 Maria Bice Ginesi 2 Stefano Rosini 1 Fausto Tenerini 1 Pitigliano Emilio Celata 10 Luciano Caprini 4 Ciro Cirillo 1 Manciano Alberto Bertinelli 3

Partecipa e proponi il tuo candidato preferito nel tuo Comune

Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.

SE NON VEDETE IL MODULO POTETE ACCEDERE DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK: https://forms.gle/2CAS7F6urQ5TrS267

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

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