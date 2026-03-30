FOLLONICA – Trasferta al concentramento del Rufus San Vincenzo per i piccoli atleti del Golfo Rugby Follonica. Debutto nella categoria Under 8 per i piccoli follonichesi guidati dall’educatore Stefano Giannini, che hanno ben superato la prova: insieme all’Etruria Piombino hanno affrontato a testa alta le squadre dell’Elba, Grosseto, Rosignano e i padroni casa del San Vincenzo, segnando molte mete, ma con qualche imperfezione difensiva, in parte dovuta alla poca esperienza e in parte alla emozione. Joele, Almaluna, Agnese, Filippo, Michelangelo, Umberto, Bryan e Massimo torneranno presto in campo volenterosi di migliorare ancora.

Buone giocate e impegno anche per gli Under 10 del Golfo; da segnalare le mete di Ettore e prime mete in assoluto per Elia e Pietro.