GROSSETO – Sentenza di condanna pesantissima per i tre imputati per l’omicidio del corriere Nicolas Matias Del Rio. La decisione è arrivata oggi al tribunale di Grosseto.

La Corte d’Assise ha inflitto due ergastoli a Klodjan Gjoni e Ozkurt Bozkurt, disponendo per entrambi anche sei mesi di isolamento diurno. Condanna a 21 anni, 2 mesi e 20 giorni invece per Emre Kaja, ritenuto responsabile di concorso nell’omicidio.

Il delitto e la rapina del carico di lusso

Secondo quanto ricostruito nel processo, l’omicidio del 40enne corriere argentino sarebbe maturato nell’ambito di una rapina legata al carico di borse di lusso Gucci che la vittima stava trasportando.

Del Rio era scomparso il 22 maggio 2024 durante il viaggio. Il suo corpo venne ritrovato il 26 giugno successivo in un pozzo di una villetta in località Case Sallustri, nel comune di Arcidosso.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili non solo dell’omicidio, ma anche della rapina, dell’incendio del furgone e dell’occultamento del cadavere.

Un caso che ha scosso il territorio

La vicenda aveva profondamente colpito la provincia, sia per la violenza dei fatti sia per la complessità delle indagini, rese difficili anche dalla scomparsa del corpo per diverse settimane.

Determinante è stato il lavoro degli inquirenti, che attraverso tabulati, testimonianze e riscontri tecnici sono riusciti a ricostruire i movimenti degli imputati e il loro coinvolgimento.

Processo lungo e pene severe

La sentenza è arrivata dopo circa sei ore di camera di consiglio, al termine di un processo articolato che ha ricostruito nel dettaglio le fasi della rapina e dell’omicidio.

Per i giudici si è trattato di un delitto grave e premeditato, culminato con l’uccisione del corriere e il tentativo di far sparire il corpo.

La chiusura di una vicenda drammatica

Le tre condanne mettono oggi la parola fine a una vicenda che aveva lasciato un segno profondo sul territorio, restituendo una prima risposta giudiziaria a un caso che per mesi era rimasto avvolto nel mistero.