GROSSETO – Chi è partito, chi è rimasto, chi è tornato. Chi ha cambiato città, regione, paese, continente. Sabato 28 marzo erano tutti insieme al Bagno Nettuno di Marina di Grosseto, ospiti di Riccardo Beri (ex compagno e proprietario del locale) al termine di un intervallo più lungo del solito.

La quinta D del Liceo Scientifico Guglielmo Marconi, diplomata nell’estate del 1996, si è costruita e stratificata nel tempo: cambi, abbandoni, arrivi da altre sezioni (che negli anni Novanta venivano divise e ri-mescolate senza troppi complimenti) cambi di percorso, qualche volto nuovo comparso a metà strada. Ogni cambiamento ha dato alla classe la sua forma, e quella forma ha tenuto. Quando è arrivata la maturità, quell’insieme funzionava. E funziona ancora.

Trent’anni dopo, quella classe racconta una mappa professionale e umana sorprendentemente varia. C’è chi ha scelto la strada della medicina e lavora in ospedale, chi fa ricerca, chi ha intrapreso una carriera militare, chi gestisce patrimoni e bilanci in banca. Chi gestisce attività in proprio, chi lavora nel pubblico, chi ha seguito con successo percorsi nelle professioni tecniche, in attività di comunicazione e sociali. Storie diverse, costruite spesso lontano da Grosseto — segno che il territorio ha faticato a trattenere i suoi. Segno anche, però, che il Marconi aveva preparato persone capaci di stare in piedi ovunque.

«Tra i ricordi della serata – commentano gli ex studenti – gli omaggi alla memoria di Marco Tosi, Matteo Grifoni e Giada Corridori, strappati alla vita troppo presto e in modo tragico: hanno fatto parte della classe e nessuno si è mai dimenticato di loro. Così come il pensiero non poteva non andare ai docenti e alle docenti che non ci sono più — Cecilia Ripani, Maria Luisa Montello, Mauro Segatori, Andrea Vellutini. Con loro, la scuola è stata un’avventura indimenticabile».

«C’è qualcosa di irripetibile nelle relazioni e nelle amicizie che nascono sui banchi di scuola, quando si è ancora in procinto di “diventare”. Chi ti ha conosciuto a sedici, diciassette, diciotto anni ha visto una versione di te che non esiste più — e che probabilmente non sarebbe esistita senza quegli sguardi lì. Nella vita poi arrivano altre amicizie, anche importanti e solide, ma nessuna con quella particolare qualità di testimonianza. Come diceva Michela Murgia: chi ti è stato accanto quando potevi ancora essere tutto, quello non si ripete. Ma alla fine noi ci siamo riconosciuti, anche dopo trent’anni».

«Questo è quanto auguriamo anche a tutti i ragazzi e le ragazze che quest’anno si trovano ad affrontare l’esame di Stato: che sia un bel viaggio, proprio come lo è stato il nostro!».

I diplomati e le diplomate del 1996 – 5D Liceo Scientifico Guglielmo Marconi di Grosseto: Rachele Bindi, Lucia Brilli, Francesco Camarri, Leonardo Canzonetti, Cecilia Cinelli, Leandro Corina, Giada Corridori, Stefano Denanni, Silvia Donati, Davide Cristiano Fabbri, Livia Fusilli, Ilaria Gentili, Silvia Landi, Martina Loffredo, Maurizio Magnani, Chiara Masotti, Guendalina Mazzolai, Dario Morellini, Barbara Perasole, Andrea Pipino, Maria Teresa Pirrotta, Maria Claudia Rampiconi, Igor Rapino, Alessandro Rossi, Barbara Savelli, Laura Tenucci, Agnese Tonini.