GROSSETO – Rovinosa sconfitta della Gea Basketball Grosseto (97-67 il risultato) sul parquet del Basket Calcinaia nella terzultima giornata della regular season del campionato di Divisione regionale 1. Senza Furi, Ciacci, Malentacchi, Liberati in panchina solo per far numero o poco più, e con quattro under a referto, il quintetto biancorosso non è riuscito a mettere un freno a un avversario deciso a portare a casa due punti fondamentali per continuare a sperare nella quarta posizione in classifica, dopo il ko di Valdicornia a Pisa. La formazione guidata da Scocchera mette insieme 57 punti nel primo tempo e va all’intervallo con un margine di 23 punti, che aumenta nella ripresa, dopo aver vinto anche gli ultimi due quarti. Il quintetto di casa ha collezionato alla fine 18 canestri da tre punti e cinque giocatori in doppia cifra.

Una giornata da dimenticare, per una serie di fattori, insomma, per la Gea, che rimedia la terza sconfitta nelle ultime quattro gare disputate, ma che da due settimane è sicura di partire dalla pole position nei playoff per la serie C. Domenica sera, però, a Calcinaia sembrava la squadra di casa la regina, a causa delle oggettive difficoltà di organico dei biancorossi. Lorenzo Scurti e Alessandro Banchi, realizzando la metà dei punti grossetani, hanno cercato di trascinare la squadra, ma il margine di ritardo era troppo ampio. Il tecnico grossetano ha comunque fatto di difficoltà virtù. Non avendo cambi senior, Andreozzi ha dato ampio spazio ai più giovani, mettendo sul parquet Filippo Grascelli e soprattutto Delvilson Peralta (nella foto di Stefano Venezia), il bomber del campionato under 17, con medie realizzazione altissime, che ha messo a referto quattro punti.

Nessun dramma ovviamente in casa Gea, anche perché queste ultime fatiche di campionato servono a scaricare la tensione accumulata nel corso di tutto l’anno, ma da martedì 7 aprile inizierà una nuova stagione, quella più importante. Furi e compagni utilizzeranno le partite contro la Vela Viareggio (in casa) e contro la Cestistica Pescia (in trasferta) per ritrovare la brillantezza e la condizione di inizio stagione, che ha permesso di dominare in lungo e in largo il torneo.

“Una partita complessa da affrontare in questa maniera – commenta il coach Silvio Andreozzi – con cinque titolari e il giovanissimo Peralta. Non siamo mai scesi in campo e siamo stati sempre troppo remissivi. E’ sicuramente un campanello d’allarme per il finale di stagione, ma i miei sono ragazzi intelligenti, orgogliosi e mi aspetto una risposta già dalla gara con la Vela Viareggio. Passata la Pasqua non ci saranno scuse, dobbiamo lavorare a testa bassa pensando ai playoff. E non voglio che risucceda quello che è successo a Calcinaia”.

Andreozzi della gara di Calcinaia salva solo una cosa: “Ho fatto giocare per venti minuti Delvilson Peralta, un giovane del nostro vivaio, che si è ben comportato e ha segnato anche quattro punti”.

La classifica del girone A: Gea Grosseto 46 punti; Cestistica Pescia, Libertas Lucca 40; Studio Arcadia Valdicornia 38; Calcinaia 36; Donoratico 30; Lucca Sky Walkers 30; Nicola Chimenti Livorno e Invictus Livorno 26; Mancini Monsummano, Centro Minibasket Carrara 24; Cus Pisa, Juve Pontedera e Castelfranco Frogs 20; Vela Viareggio 18; Carrara Legends 12.

Basket Calcinaia-Gea Basketball Grosseto 97-67

BASKET CALCINAIA: F. Dal Canto, A. Dal Canto 20, Nufrio 14, L. Berti 9, Toni 9, Pasquinelli 16, Bartalucci 10, E. Berti 8, Gambini 11, Landi. All. Scocchera.

GEA GROSSETO: Banchi 18, Scurti 24, Fommei, Ignarra 8, Liberati, Peralta 4, Ense 6, Mari 7, Grascelli, Venezia. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Contu di Pisa e Rite di Livorno.

PARZIALI: 31-19, 57-34; 78-50.