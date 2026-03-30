BAGNO DI GAVORRANO – Sabato sera in via Fratelli Cervi, poco dopo lo stadio, un gruppo di ragazzini ha lanciato arance contro le auto in transito, provocando grande spavento tra gli automobilisti.

A raccontare l’episodio è un lettore, che segnala come alcuni conducenti siano rimasti molto spaventati dall’impatto improvviso mentre erano alla guida. Per fortuna, i danni alle vetture sarebbero stati limitati e nessuna macchina è finita fuori strada.

«Con la coda dell’occhio ho visto i ragazzi – racconta il lettore -, mi sono fermato subito e ho cercato di inseguirli, ma si sono defilati all’interno del cantiere del nuovo supermercato».