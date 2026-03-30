GROSSETO – Confagricoltura Grosseto invita le amministrazioni comunali del territorio a guardare con attenzione al programma Spighe Verdi 2026, promosso dalla Foundation for Environmental Education (Fee Italia) in collaborazione con Confagricoltura, e rivolto ai Comuni che si distinguono nella gestione sostenibile del territorio rurale.

È infatti aperto il nuovo bando dell’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, che negli anni si è affermata come uno dei più significativi strumenti di valorizzazione delle realtà locali capaci di coniugare agricoltura, ambiente, paesaggio, qualità urbana e sviluppo sostenibile.

Per Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto, si tratta di un’opportunità che merita di essere colta con convinzione da parte degli enti locali, soprattutto in un territorio come quello maremmano, dove il legame tra paesaggio, agricoltura, identità produttiva e attrattività turistica rappresenta un patrimonio di valore straordinario.

“Le Spighe Verdi – sottolinea Tocchi – non sono semplicemente un riconoscimento simbolico, ma una certificazione importante che qualifica il lavoro di un’amministrazione comunale e, allo stesso tempo, valorizza l’impegno quotidiano delle imprese agricole che operano in quel territorio. È un marchio che racconta la qualità di un sistema locale, fatto di buona amministrazione, presidio ambientale, sostenibilità, cura del paesaggio e capacità di costruire sviluppo”.

Il programma nasce infatti con l’obiettivo di accompagnare i Comuni italiani in un percorso di miglioramento continuo, premiando quelle realtà che sanno mettere in campo strategie concrete e condivise per la tutela e la valorizzazione del patrimonio rurale.

I criteri di valutazione riguardano aspetti centrali per il governo del territorio: gestione delle risorse idriche, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio, qualità dell’ambiente e valorizzazione delle risorse storiche e naturalistiche. Un sistema articolato che rende il riconoscimento particolarmente significativo, perché non fotografa soltanto un’immagine positiva del Comune, ma misura la capacità di costruire una visione amministrativa coerente e credibile.

Secondo Confagricoltura Grosseto, proprio questo rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse per i Comuni della provincia e più in generale della Toscana rurale, con la possibilità di certificare un modello di territorio nel quale il ruolo dell’agricoltura non sia marginale, ma riconosciuto come asse strategico dello sviluppo locale.

“In un momento in cui i territori sono chiamati a essere sempre più competitivi, riconoscibili e capaci di attrarre investimenti, turismo e nuove opportunità – prosegue Tocchi – le Spighe Verdi rappresentano un valore aggiunto reale. Non premiano solo il paesaggio in sé, ma il lavoro che c’è dietro, quello degli agricoltori, delle imprese, delle comunità locali e delle amministrazioni che sanno fare squadra”.

Il programma Spighe Verdi ha infatti il merito di collocare il mondo agricolo al centro di una visione moderna e avanzata del territorio, riconoscendo alle imprese agricole un ruolo che va ben oltre la produzione di cibo, quello di custodi del paesaggio, della biodiversità, dell’equilibrio ambientale e dell’identità dei luoghi.

Per questo motivo, Confagricoltura Grosseto rivolge un appello diretto ai sindaci e agli amministratori locali affinché valutino con attenzione la partecipazione al bando. “I Comuni che scelgono di candidarsi – evidenzia ancora il presidente di Confagricoltura Grosseto – compiono una scelta di prospettiva. Significa voler qualificare il proprio territorio, valorizzare le imprese che vi operano e mettere nero su bianco un’idea di sviluppo fondata sulla sostenibilità, sulla qualità e sul rapporto virtuoso tra uomo, ambiente e produzione agricola.

In un territorio come il nostro, che vive di agricoltura, paesaggio e ruralità, questo riconoscimento può e deve diventare uno strumento di crescita”.

Le candidature per l’edizione 2026 potranno essere presentate entro il 4 maggio 2026, seguendo la procedura disponibile sul portale dedicato. Nel 2025 il riconoscimento Spighe Verdi è stato assegnato a 90 Comuni in 15 regioni italiane, 8 in Toscana, 4 dei quali in Maremma (Massa Marittima, Grosseto, Castiglione della Pescaia e Orbetello), confermando la crescente rilevanza di un’iniziativa che, anno dopo anno, sta contribuendo a dare maggiore visibilità e forza ai territori rurali italiani.

Per Confagricoltura Grosseto, la sfida è quella di fare in modo che anche il nostro territorio possa essere sempre più protagonista di un percorso che unisce qualità amministrativa, sostenibilità ambientale, valorizzazione agricola e promozione territoriale.

“Le Spighe Verdi – conclude Attilio Tocchi – rappresentano un’occasione concreta per dare riconoscimento al lavoro silenzioso ma fondamentale che ogni giorno viene svolto nelle nostre campagne e nei nostri Comuni. È una sfida che vale la pena raccogliere, perché significa investire sull’identità e sul futuro dei nostri territori”.