GROSSETO – La formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto resiste 29 minuti sul campo del Pumas Viareggio, poi finisce per arrendersi 11-4, a causa delle squalifiche e delle troppe assenze, compresa quella del portiere Luca Squarcia. Senza Cardi e Perfetti squalificati, e con i giovanissimi Civitarese e Muntean (rispettivamente 2011 e 2010) in campo, il Grosseto, con Bianchi, Giusti e Bruzzi, ha tenuto testa alla formazione versiliese per tutto il primo tempo, rispondendo al goal di Frosina, al 3′, con la rete di Marco Bianchi al 6′. Sull’1-1 si è andati poi all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, dopo quattro minuti, il Pumas ha preso il largo segnando cinque reti in cinque minuti, e trovando anche il 7-1 prima della doppietta di Bianchi per il 7-3. Nel finale i locali sono volati via sull’11-3, prima del centro conclusivo di Bruzzi.

“Con la squadra al completo – commenta il capitano Riccardo Bruzzi – probabilmente si vinceva. Abbiamo tenuto bene per tutto il primo tempo e fino all’inizio della ripresa, poi non avendo cambi noi siamo un po’ calati e si alternavano i due bimbi Civitarese e Muntean. A questo va aggiunto che anche il portiere Moreno Saletti non ce l’ha fatta a reggere i due tempi. E per i Pumas è diventato tutto più facile”.

Bruzzi cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Nel primo tempo abbiamo giocato veramente, si è difeso bene e abbiamo tenuto botta agli avversari. Nel secondo tempo quando siamo iniziati a calare io, Bianchi e Saletti, è finità lì, con molto rammarico, per avere avuto tante assenze”.

Pumas-Cp Grosseto 11-4

PUMAS: Davanzo, Manfredi; Barsaglini, Barsotti (1), Frosina (2), Remedi (2), Benvenuti (3), Cupido (1), Cortesi (1), Francesconi (1). All. Mirko Bertolucci.

CP GROSSETO: Saletti; Bruzzi (1), Civitarese, Giusti, Bianchi (3), Muntean. All. Emilio Minchella.

ARBITRO: Massimo Nucifero.