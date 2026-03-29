GROSSETO – A trent’anni dalla sua nascita, l’associazione L’Altra Città torna a interrogarsi sul proprio ruolo e sul futuro della comunità, scegliendo di ripubblicare il proprio manifesto fondativo.

Un gesto che non guarda al passato con nostalgia, ma che vuole essere una presa di responsabilità verso il presente, in un contesto sociale profondamente cambiato.

“Una città più giusta e consapevole”

Nata come luogo di incontro tra persone accomunate dall’obiettivo di costruire una città più giusta, consapevole e capace di futuro, l’associazione sottolinea come oggi quelle stesse domande siano ancora attuali, se non più urgenti.

Negli ultimi trent’anni, spiegano, le città sono diventate più complesse, segnate da disuguaglianze, trasformazioni rapide e nuovi equilibri tra cittadini e istituzioni. Un contesto in cui diventa fondamentale riscoprire valori come partecipazione, fiducia e comunità.

Competenza, fiducia e comunità: i pilastri

Al centro del manifesto restano alcuni concetti chiave. La competenza viene intesa non solo come capacità tecnica, ma come consapevolezza delle proprie responsabilità e potenzialità. Una condizione indispensabile per una cittadinanza piena e per una democrazia solida.

Altro elemento fondamentale è la fiducia, definita come base della convivenza civile ma anche come valore fragile, da coltivare ogni giorno attraverso relazioni e pratiche condivise.

Infine, il concetto di comunità, visto non come idea astratta ma come un lavoro continuo di inclusione, confronto e riconoscimento reciproco, soprattutto in un tempo segnato da isolamento e frammentazione sociale.

Un impegno che guarda al futuro

Ripubblicare il manifesto significa, per l’associazione, rinnovare un impegno concreto: non limitarsi a condividere principi, ma metterli in pratica, costruendo relazioni, alleanze e percorsi comuni.

L’obiettivo è quello di contribuire a una città più autonoma, consapevole e capace di scegliere, dove la partecipazione non sia solo formale ma si traduca in corresponsabilità reale.

Il ruolo culturale e sociale dell’associazione

L’associazione rivendica anche un importante ruolo culturale: aiutare a interpretare la realtà, costruire significati condivisi e offrire strumenti per orientarsi in una società complessa.

Tra i valori fondanti richiamati nel manifesto figurano solidarietà, partecipazione, creatività, democrazia e autonomia, considerati elementi essenziali per rafforzare il tessuto sociale e promuovere il bene comune.

“Una direzione da scegliere ogni giorno”

Il messaggio finale è un invito aperto alla città: costruire una comunità più giusta non è un traguardo già raggiunto, ma una direzione da perseguire quotidianamente.

“Le potenzialità della città sono le potenzialità di tutti”, sottolinea l’associazione, ribadendo come solo attraverso l’impegno condiviso sia possibile dare forma a un futuro più equo e partecipato.