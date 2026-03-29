GROSSETO – Un grande secondo tempo e le ragazze della Gea Basketball Grosseto rimangono in corsa per la salvezza diretta, battendo al Palasport di via Austria Bellaria Cappuccini Pontedera per 47-36. Il quintetto di Luca Faragli ha impiegato un tempo per ingranare, ma poi è partito e ha prima raggiunto e poi superato le pisane, con due quarti veramente di grande qualità, determinazione. La parola decisiva passa adesso alla trasferta di Altopascio, con un successo le chances di rimanere direttamente in serie C potrebbero essere importanti. Buona la prestazione di tutta la squadra nella ripresa, con una menzione particolare per Matilde Pepi. Il suo atteggiamento sicuramente aiutato le compagne ha un recupero che dopo 20 minuti sembrava impossibile, con il Bellaria a Cappuccini avanti all’intervallo per 16-24.

“È andata bene – sorride coach Luca Faragli – siamo partiti molto male: nel primo tempo abbiamo messo insieme solo 16 punti, non si riusciva, come al solito, a fare canestro, anche perché Pontedera, metteva continuamente le mani addosso. Rientrati dallo spogliatoio abbiamo incominciato ad alzare la pressione in difesa, ho cambiato di continuo difese, passando dalla zone-presse, alla 3-2, a un a difesa a uomo. Matilde Pepi è stata sicuramente la migliore in campo, è riuscita a sbloccare la squadra, a darmi intensità, ha rubato palle e ha dato la carica delle ragazze. Grazie anche a lei siamo tornati sopra e negli ultimi tre minuti siamo anche riusciti a controllare la partita. Adesso però bisogna andare a vincere ad Altopascio”.

GEA GROSSETO: Pepi 6, Teresa Vallini 9, Borellini 9, Mery Bertaccini 1, Vannozzi 1, Emma Bertaccini 4, Mazzi, Giulia Faragli 9, Benedetti 8, Carolina Vallini. All. Luca Faragli.

Parziali: 8-12, 16-24; 30-32, 47-36.