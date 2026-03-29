GROSSETO – Arriva il secondo verdetto della stagione: il Circolo Pattinatori Grosseto disputerà in casa la seconda partita dei preliminari playoff, grazie a una bella vittoria sulla pista del Sarzana (5-4) che chiude virtualmente la corsa al settimo posto.

Il confronto alla pista del “Vecchio Mercato”, dopo un inizio equilibrato, con occasioni da una parte dall’altra, si sblocca al 9′, con Sillero che riprende una pallina andata a sbattere contro la balaustra e la deposita alle spalle di corona. Il Circolo Pattinatori Grosseto potrebbe addirittura allungare ma il portiere ligure riesce a salvarsi sulle conclusioni di Barragan e Saavedra. Dal possibile 0-2, però, al 13′ si passa sull’1-1, firmato Manrique: il giocatore ligure si sposta sulla destra e lascia partire un diagonale che batte Luca Squarcia. Matias Sillero, però, al 21′ con una bella azione personale riporta in vantaggio il Grosseto, grazie a un gran tiro dalla destra. Il Sarzana a 44 secondi, però, riesce a trovare il 2-2 su un tiro velenoso di Rubio che rimbalza su Squarcia e finisce in rete. A 16 secondi dalla fine del primo tempo, il Sarzana perde definitivamente Borsi, espulso, e il Grosseto ne approfitta immediatamente con Filippo Schiavo, che batte Corona con un gran tiro.

Il Cp torna in campo con l’uomo in più e bastano a Saavedra 28 secondi per mettere a segno il 2-4 con un alza e schiaccia. Filippo Schiavo ci prende gusto e al 3′ di gioco trova il quinto gol grossetano con un bel tiro da destra. Al 9′ un gran gol di Munné permette al Sarzana di avvicinarsi. Al 18′ Tabarelli riporta i locali a una sola distanza, battendo Squarcia con una conclusione volante, A 7 minuti dalla fine, il Sarzana va sul dischetto per il decimo fallo di squadra, ma Luca Squarcia, molto buona la sua prestazione, ferma con i gambali il tentativo di Munné. A 5’38 dalla sirena è però il Cp a non sfruttare un rigore di Barragan. Il Sarzana cerca con insistenza il pareggio, ma il Grosseto resiste e porta a casa tre punti che impreziosiscono una stagione splendida (foto Luciana Castagna).

Sarzana-C.P. Grosseto 4-5

HOCKEY SARZANA: Corona, Grossi; Borsi, Manrique, Tabarelli, Rubio, Munne, Lagomarsini, De Rinaldis. All. Sergio Festa.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Bruni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Alessandro Eccelsi e Giacomo Vischio.

RETI: nel p.t. 8’09 Sillero, 12’52 Manrique, 20’02 Sillero, 24’16 Rubio, 24’56 Schiavo; nel s.t. 0’28 Saavedra, 2’57 Schiavo, 8’33 Munné, 17’13 Tabarelli

NOTE: cartellino rosso per Borsi a 24’44 p.t per una steccata a Sillero.