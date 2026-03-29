CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tre giornate all’insegna del turismo sostenibile e della socializzazione quelle dal 27 al 29 marzo a Castiglione della Pescaia, dove il Camper club Maremma ha organizzato un raduno che ha registrato numeri importanti.

All’iniziativa hanno partecipato circa 50 camper, per un totale di 100 persone, contribuendo a creare un clima vivace e partecipato nel cuore della località turistica.

Determinante il supporto del Comune

«La riuscita dell’evento è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, che ha consentito la sosta dei camper in città, favorendo lo svolgimento dell’iniziativa» affermano gli organizzatori.

Un elemento che ha permesso ai partecipanti di vivere pienamente il territorio e di integrarsi con la vita locale.

Centro e mercato animati dai camperisti

Durante il soggiorno, i partecipanti hanno animato le vie del paese, dedicandosi a passeggiate, visite e acquisti nei negozi locali, oltre a frequentare il tradizionale mercato del sabato.

«Una presenza che ha portato benefici concreti anche alle attività commerciali, confermando il valore economico di questo tipo di turismo».

Turismo sostenibile e rispetto del territorio

«Il raduno ha rappresentato un esempio concreto di turismo moderno e sostenibile, capace di coniugare scoperta del territorio e rispetto dell’ambiente» prosegue la nota.

«Il camperista, infatti, è spesso mosso dal desiderio di conoscere le località in modo autentico, seguendo un vero e proprio codice comportamentale basato su educazione e attenzione al contesto».

Aria aperta, condivisione e socialità

Alla base di questa esperienza ci sono valori come aria aperta, condivisione e socializzazione, elementi che caratterizzano lo stile di vita legato al viaggio in camper.

«Un successo che conferma come questo tipo di turismo possa rappresentare una risorsa importante per il territorio, soprattutto in periodi di media stagione» conclude ilCamper club Maremma.