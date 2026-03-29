GROSSETO – La foto che vi proponiamo oggi ci è stata inviata dalla mediateca digitale della Maremma.

L’uomo nell’immagine è Alvaro Antonelli, personaggio molto noto e amato in Maremma tra gli anni ’60 e gli anni ’80. Alvaro amava travestirsi. Le uniformi erano la sua passione. Anzi, travestirsi non è il termine giusto. Lui si trasformava, una sorta di Fregoli. A seconda della divisa lui diventava il personaggio che impersonava. Ci si calava dentro.

La foto di oggi è stata scattata allo stadio, il giorno della storica promozione del Grosseto calcio in serie C (stagione 1972/1973).

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o ricorda qualcosa di Alvaro può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.