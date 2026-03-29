GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 29 marzo 2026
Ariete – Domenica di rallentamento utile. Sei abituato a correre, ma oggi ti accorgi che fermarti ti aiuta a capire meglio una situazione recente. Una riflessione fatta con calma ti prepara a una settimana più consapevole.
Toro – Ritrovi il piacere delle piccole certezze. Un momento condiviso con chi ti conosce bene rafforza la tua serenità. È una giornata semplice ma autentica, come piace a te.
Gemelli – Hai voglia di leggerezza, ma senti anche il bisogno di profondità. Una conversazione sincera può sorprendere e portarti oltre la superficie.
Cancro – Emozioni dolci ma intense. Ti senti più vicino a una persona che negli ultimi tempi avevi percepito distante. Oggi la tua sensibilità è una risorsa preziosa.
Leone – Meno protagonismo e più autenticità. Questo atteggiamento ti rende ancora più forte e rispettato.
Vergine – Ti dedichi a sistemare qualcosa che avevi trascurato, ma senza rigidità. Oggi il tuo ordine è morbido, non severo.
Bilancia – Hai bisogno di bellezza e armonia. Un piccolo gesto estetico o creativo ti rigenera.
Scorpione – Profondo e silenzioso, ma meno teso del solito. Stai elaborando qualcosa che presto ti darà chiarezza.
Sagittario – Ti senti in equilibrio tra movimento e riposo. Una domenica che ti prepara bene ai prossimi passi.
Capricorno – Rifletti sui risultati ottenuti. Ti rendi conto che la costanza paga sempre.
Acquario – Un’intuizione ti accompagna per tutta la giornata. Non ignorarla.
Pesci, segno del giorno – Sensibile, ispirato, empatico. Oggi sei in sintonia con ciò che ti circonda e riesci a trasformare un’emozione in un gesto concreto di cura. È una giornata ideale per ascoltare il cuore senza paura.
Consiglio escursione: concediti una passeggiata lungo la spiaggia della Feniglia, tra pineta e mare. Il rumore delle onde e il silenzio della natura ti aiutano a ritrovare equilibrio interiore.