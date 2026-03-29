FOLLONICA – Il Rione Cassarello ha donato un defibrillatore (DAE) alla città in memoria di Mario Buoncristiani, storico presidente del rione giallonero.

L’evento, “Custodi del cuore nel nome di Mario”, ospitato in piazza Falcone e Borsellino, ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale tra cui il primo cittadino e figlio di Mario, Matteo Buoncristiani, e di numerosi cittadini, in un momento che ha unito ricordo, solidarietà e impegno per la comunità.

Un gesto concreto nato dalla solidarietà

La donazione è stata il risultato della serata benefica organizzata nel settembre 2025, che aveva coinvolto la cittadinanza con il concerto de I Divi Tardivi.

Un’iniziativa che aveva l’obiettivo di realizzare un progetto utile per tutti e che si è concretizzata con l’installazione di un presidio salvavita a disposizione della comunità.

Inaugurazione e dimostrazione di primo soccorso

Dopo l’inaugurazione del defibrillatore è stata proposta una dimostrazione pratica di primo soccorso, con un messaggio chiaro e condiviso: tutti possono contribuire a salvare una vita.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale aperto alla cittadinanza.

Il ricordo di Mario Buoncristiani

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per ricordare la figura di Mario Buoncristiani, protagonista per oltre quarant’anni del Carnevale follonichese.

Entrato nel mondo del carnevale nel 1983, ha guidato il Rione Cassarello dal 1984 al 2024, lasciando un segno profondo con 10 trofei per il miglior carro, 15 mascherate vinte e 3 titoli di Miss Carnevale.

Dal 2017 aveva inoltre ricoperto il ruolo di delegato dell’Associazione Carnevale di Follonica, contribuendo alla crescita e al riconoscimento della manifestazione.

Un’eredità che guarda al futuro

La donazione del defibrillatore rappresenta oggi un segno concreto di memoria e impegno, capace di unire il ricordo di una figura storica della città a un gesto di grande valore per la sicurezza e la salute pubblica.