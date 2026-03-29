CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un’esaltante vittoria e tre sconfitte per le rose dell’Hc Castiglione, che lotta e vende cara la pelle ma fa registrare solo un risultato utile al termine di un fine settimana impegnativo. Amaro il ko a Giovinazzo per la Blue Factor di serie A1, battuta 8-3. Per i maremmani il tecnico Bracali recupera in porta Saitta, con il Giovinazzo di Marzella galvanizzato dalla vittoria nel recupero contro il Cgc Viareggio. La partita si sblocca dopo 5′ con l’argentino Mura che da dentro l’area piazza la pallina sotto la traversa. Il Castiglione cerca di chiudere e ripartire, ma l’Afp raddoppia al 10′: Maturano in tap-in dopo la respinta corta del portiere insacca il 2-0. Poi Maturano colpisce con la stecca alta in area Cabiddu, che aveva provato l’incursione: dal dischetto di rigore ci prova Escobar, Bovo sventa sull’avanzamento dell’argentino. In contropiede Cardoso fa tris, saltando Saitta, 3-0. Due minuti dopo Maturano serve Clavel a destra che insacca il 4-0. Il Castiglione accorcia al 17′: Esquibel mette in mezzo centralmente, e Lasorsa gira con una mano al volo sorprendendo Bovo, 4-1. Un battibecco a fil di sirena porta all’espulsione di Cabiddu, che aveva ripreso Clavel per uno scontro con il portiere maremmano.

Subito ad inizio ripresa il Giovinazzo allunga in power play: la triangolazione veloce porta al tiro Clavel per il 5-1. Un altro contropiede, break a centro pista, permette a Mura dopo lo scambio con Clavel di realizzare il 6-1. Poi Cardoso in alza e schiaccia fa 7-1. I biancoverdi si placano e il Castiglione rialza la testa. Esquibel dal limite fa secco Bovo, e il giovane argentino si ripete al 10′ “scherzando” il portiere con la palla all’angolino basso, 7-3 e 19 centro personale in campionato. Al 15′ Mura completa la sua tripletta personale infilando l’angolo alto dopo un’azione insistita e girata da centro area. Gli ultimi 10′ sono accademia con il Giovinazzo che si accontenta e la Blue Factor che non ha più le forze per colpire. Ora la sosta di Pasqua, poi per il Castiglione le ultime due gare della stagione regolare: mercoledì 8 aprile anticipo della 26esima giornata (ultima) a Monza, per chiudere domenica 12 aprile al Casa Mora con il 25esimo turno contro il Cgc Viareggio.

A1 Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione 8-3

INDECO AFP GIOVINAZZO: Giovanni Bovo, Dangelico; Samuel Amato, Luigi Turturro, Jorge Martin Maturano, Federico Leandro Correa Mura, Xavier Carvhalo de Jesus Cardoso, Renato Andrea Clavel Chiconi, Luca Onofrio Mezzina, Francesco Donato Domenico Monticelli. All. Giuseppe Marzella.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Diego Guarguaglini, Tommaso Bracali, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Cristiano Parolin di Bassano e Giorgio Fontana di Milano.

RETI: pt (4-1) 5’08 Mura (G), 10’35 Maturano (G), 14’57 Cardoso (G), 16’17 Clavel (G), 17’00 Lasorsa (C); st 0’21” Clavel (G), 5’26 Mura (G), 7’04 Cardoso (G), 7’58 e 10’05 Esquibel (C), 15’01 Mura (G).

Serie A1 – 24 giornata 28/29 marzo

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione 8-3

Bcc Centropadana Lodi-Forte dei Marmi 3-1

Innocenti Cos. Follonica-Tr Azzurra Novara 8-1

Breganze-Why Sport Valdagno 5-7

Sarzana-Cp Grosseto 4-5

Cgc Viareggio-Teamservicecar Hrc Monza 5-1

Trissino-Ubroker Bassano

La classifica

Bassano (23) 60 punti; Trissino (23) 59; Cgc Viareggio, Valdagno 51; AW Lodi 47; Hrc Monza 42; Cp Grosseto 37; Follonica 31; Sarzana 28; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo 20; Forte dei Marmi 18; Castiglione 10; Breganze 6

Serie A1 – 25a giornata 11/12 aprile

Cp Grosseto-Trissino

Bcc Centropadana Lodi-Teamservicecar Hrc Monza

Why Sport Valdagno-Sarzana

Forte dei Marmi-Innocenti Cos. Follonica

Tr Azzurra Novara-Breganze

Ubroker Bassano-Indeco Afp Giovinazzo

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio

Serie A1 – 26a giornata (ultima) 18 aprile

Teamservicecar Hrc Monza-Blue Factor Castiglione 8/4

Trissino-Why Sport Valdagno

Cgc Viareggio-Ubroker Bassano

Innocenti Cos. Follonica-Bcc Centropadana Lodi

Indeco Afp Giovinazzo-Cp Grosseto

Breganze-Forte dei Marmi

Sarzana-Tr Azzurra Novara

Gioia e soddisfazione invece per il gruppo di serie A2 che fa registrare la strepitosa vittoria in rimonta a spese della capolista Forte dei Marmi: dallo 0-2 al 3-2 finale, in un Casa Mora in delirio. Già nel primo tempo i biancocelesti avevano iniziato meglio, mettendo in difficoltà i rossoblù e sprecando diverse opportunità grazie anche alle parate di Barsi. Il Forte da squadra cinica passa in vantaggio al 9′: Del Medico serve a sinistra Gabriel Ambrosio che beffa Bussotti sul primo palo, 1-0. Il Castiglione non sfrutta il power play, blu a Del Medico per il fallo su Santoni, e così il Forte in chiusura di tempo raddoppia. Il tiro accompagnato di Gabriel Ambrosio da oltre centro pista filtra fra una selva di giocatori e la pallina supera ancora Bussotti, 2-0. Nella ripresa il Castiglione la ribalta: 5′ e al termine di un attacco tambureggiante Brunelli serve Faelli che gira prontamente da destra insaccando il 2-1. Il quintetto lucchese arretra e i maremmani insistono. Santoni lancia dalla sua difesa Brunelli che resiste al ritorno di Chereches e in diagonale da destra spedisce nell’angolo alto il 2-2. Non è finita. Da centro pista ci pensa Piro con un tiro accompagnato a battere Barsi, coperto da un paio di giocatori, e a mettere dentro il 3-2. Poi Piro si prende un blu per un contatto su Lossi al limite dell’area. Finale di controllo per il Castiglione, che si prende punti importanti.

A2 Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi 3-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Filippo Agresti, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

FORTE DEI MARMI: Lapo Barsi, (Giulio Bacci); Brando del Medico, Gianmarco Lunardi, Diego Chereches, Edoardo Pucciarelli, Lorenzo Cagnoni, Gabriel Ambrosio, Alessio Ambrosio. All. Andrea Facchini.

ARBITRO: Donato Mauro di Salerno.

RETI: pt (0-2) 9’01 e 24’31 G.Ambrosio (FM); st 5’00 Faelli (C), 8’06 Brunelli (C), 11’20 Piro (C).

Serie A2 – girone B – 16a giornata 28 marzo

Rh Scandiano-Rotellistica Camaiore 3-3

Mgm Remaplast Eboli-Nova Medicea Viareggio 2-2

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi 3-2

Newco Roller Matera-Iren Follonica 10-4

Spv Viareggio-Sarzana 5-4

La classifica

Forte dei Marmi (15) 37 punti; Roller Matera (15), Rot.ca Camaiore (16) 34; Rh Scandiano (16) 30; Pumas Viareggio (15) 29; Castiglione (16), Spv Viareggio (15) 18; Sarzana (16) 14; Cresh Eboli (16) 8; Follonica (16) (-1p) 5

Serie A2 – girone B – 17a giornata 11/12 aprile

Forte dei Marmi-Spv Viareggio * 6-3

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica

Nova Medicea Viareggio-Newco Roller Matera

Rotellistica Camaiore-Mgm Remaplast Eboli

Sarzana-Rh Scandiano

Serie A2 – girone B – 18a giornata (ultima) 19 aprile

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione

Mgm Remaplast Eboli-Sarzana

Newco Roller Matera-Rotellistica Camaiore

Iren Follonica-Nova Medicea Viareggio

Rh Scandiano-Forte dei Marmi

Nella dodicesima giornata del campionato Under 23 arriva una sconfitta tennistica per la Blue Factor, sulla rinnovata pista Dorando Petri: la Pumas Ancora Viareggio vince per 6-3. E’ stata comunque una partita combattuta con i versiliesi avanti addirittura per 5-0, grazie ai gol di Olivieri, doppietta, Pezzini, Pesavento e Cardella, con il gol di Faelli per i maremmani che ha poi chiuso il primo tempo. Nella ripresa sempre Faelli piazza una doppietta in 4′ riportando sotto il Castiglione. Poi Olivieri fissa il risultato sul definitivo 6-3.

U23, Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 6-3

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Gabriel del Torrione, (Ernesto Maggi); Elia Cardella, Matteo Marchetti, Lorenzo Cortesi, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri. All. Cristiano Bottarelli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shereef); Filippo Montauti, Filippo Agresti, Brando Santoni, Federico Asta, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Mario Trevisan di Viareggio.

RETI: pt (5-1) 8’41 Olivieri (V), 9’52 Pezzini (V), 10’58 Olivieri (V), 15’16 Pesavento (V), 21’12 Cardella (V), 23’13 Faelli (C); st 2’19 e 4’22 Faelli (C), 11’11 Cardella (V).

Under 23 zona 4 – 12a giornata 27 marzo

Pumas Viareggio B-Versilia H.Forte 2-7

Pumas Viareggio A-Blue Factor Castiglione 6-3

Sarzana-Follonica 1/4

Spv Viareggio-Cgc Viareggio 2-3

La classifica

Castiglione (12) 27 punti; Versilia H. Forte (10) 25; Sarzana (10) 24; Pumas Viareggio A (8) 18; Pumas Viareggio B (10), Follonica (9) 9; Spv Viareggio (9) 4; Cgc Viareggio (12) 3

Under 23 zona 4 – 13a giornata 10 aprile

Pumas Viareggio A-Spv Viareggio

Versilia H.Forte-Sarzana

Follonica-Blue Factor Castiglione

Pumas Viareggio B-Cgc Viareggio

Prima sconfitta in campionato per l’Under 15 La Scala: il Castiglione cade a Grosseto contro la formazione A dei biancorossi per 2-1. Una partita storta per i biancocelesti, che hanno sprecato molto compresi due tiri liberi, complicandosi la vita con tre cartellini blu – uno per il Cp. Nel primo tempo la sblocca Edward Convertiti Mann al 13′, dopo il primo blu a Giabbani in power play, e subito dopo raddoppia Spinosa allo scadere della superiorità numerica. Nel finale blu anche a Sforzi ma è il Castiglione che spreca prima un rigore a 3′ dalla prima sirena con Sforzi, e poi una punizione di prima con Giabbani, nell’ultimo minuto. Subito ad inizio ripresa Sforzi mette dentro il 2-1 per il Castiglione. Poi cartellini blu a Giabbani e Tonini, con i biancorossi che resistono e infliggono la prima sconfitta dopo 18 vittorie consecutive al La Scala.

U15, Cp Grosseto A-La Scala Castiglione 2-1

CP GROSSETO A: Andrea Conti, (Leonardo D’Agostino); Edward Convertiti Mann, Alessio Tonini, Alexander Convertiti Mann, Leonardo Boni, Gregorio Sensi, Tommaso Spinosa. All. Marco Zenobi.

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-0) 13’30 E.Convertiti Mann (G), 14’43 Spinosa (G); st 0’36” Sforzi (C).

Under 15 zona 4 – 19a giornata 28 marzo

Sarzana B-Forte dei Marmi 12-3

Cp Grosseto A-La Scala Castiglione 2-1

Spv Viareggio-Siena 9-1

Bluoptik Follonica-Cp Grosseto B 9-1

Sarzana A-Rotellistica Camaiore Rinv

Startit Prato-Cgc Viareggio 0-11

La classifica

Castiglione (19) 54 punti; Cgc Viareggio (19) 49; Sarzana A (18) 48; Cp Grosseto A (19) 43; Follonica (18) 34; R.a Camaiore (18) 31; Sarzana B (18) 27; Prato (19) 15; Spv Viareggio (18) 10; Siena (19), Cp Grosseto B (18) 6; Forte Marmi (19) 5

Under 15 zona 4 – 20a giornata 18 aprile

Spv Viareggio-Startit Prato

Cp Grosseto B-Siena

Rotellistica Camaiore-Cp Grosseto A

Forte dei Marmi-Bluoptik Follonica

La Scala Castiglione-Sarzana B

Sarzana A-Cgc Viareggio