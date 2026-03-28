GROSSETO – Trasferta fiorentina da applausi per i piccoli della scuola Danza Bimbinfitness AICS con sede a Orbetello, Isola del Giglio e Montenero D’Orcia, che salgono sul podio del concorso Talent for dance svoltosi a Fiesole.

Coreografie da primi posti quelle de “Le bagnanti”, “Le margherite” e “Ritorno al passato” dell’Isola del Giglio oltre a “Ninna nanna ninna oh” di Montenero d’Orcia.

Tutte le coreografie sono state preparate per i piccoli dall’insegnante Miranda Pastorelli, che ha anche ricevuto dalla giuria un riconoscimento come miglior Idea Coreografica.

Un altro premio per la prima uscita ufficiale di questo gemellaggio tra queste scuole è stato quello di eccellenza organizzativa fra tutte le scuole partecipanti.