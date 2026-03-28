ISOLA DEL GIGLIO – La Fp Cgil Grosseto interviene con decisione sulla «situazione dei lavoratori del Comune di Isola del Giglio, segnalando con una diffida il mancato pagamento degli stipendi relativi al mese di marzo nei tempi dovuti».

«Si tratta di una condizione insostenibile per i dipendenti comunali – dichiara il responsabile enti locali Cristoforo Russo – che da mesi subiscono ritardi e incertezze sul fronte retributivo. È inaccettabile che, nonostante il recente incontro in Prefettura, l’amministrazione non abbia messo in atto misure organizzative utili a evitare il ripetersi di tali disagi. Si tratta dell’unico caso in tutta la provincia di Grosseto e non è la prima volta che accade. A fine 2023 avevamo già segnalato una problematica analoga».

La Fp Cgil Grosseto, che ha già inviato la diffida formale al Comune, chiede chiarimenti: risposte precise sui tempi di erogazione degli stipendi e un intervento immediato per garantire il diritto dei lavoratori a ricevere in maniera puntuale quanto loro dovuto.

«I dipendenti pubblici dell’isola svolgono con dedizione un servizio fondamentale per la comunità – aggiunge Russo – e meritano rispetto e certezza salariale. Non è più tollerabile che inefficienze interne si traducano in disagi economici per chi lavora al servizio dei cittadini».

La Fp Cgil Grosseto continuerà a monitorare la situazione e a tutelare i lavoratori fino alla piena risoluzione del problema, invitando l’amministrazione comunale a intervenire tempestivamente, assumendosi le proprie responsabilità, e conferma la massima attenzione sul caso.