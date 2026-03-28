GROSSETO – «Il Coordinamento territoriale di Grosseto per il No al referendum costituzionale depositerà lunedì 30 marzo un esposto alla prefetta di Grosseto in merito ad alcune dichiarazioni rese dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna sui propri canali social media, durante i giorni della consultazione referendaria del 22-23 marzo e diffuse tramite i suoi canali social ufficiali».

Lo annuncia Coordinamento provinciale per il No al referendum costituzionale in una nota.

«Nel video – si legge – , pubblicato come “storia” sulla pagina Facebook del sindaco stesso, il primo cittadino attribuisce ai rappresentanti di lista del Comitato per il No condotte gravissime. Nel video il primo cittadino dichiara: “Secondo me anche quelli che si presentano ai seggi, e sono tanti, con il simbolo, con la spilletta del No, e pagano le persone, soprattutto extracomunitari, e a Grosseto ce ne sono tanti di seggi in queste condizioni, che avvicinano le persone all’ultimo momento e cercano di convincerle a votare No. Secondo voi queste persone qui lo stanno violando il silenzio elettorale? Mah, secondo me sì”. Questa accusa arriva congiuntamente alla violazione da parte del primo cittadino del silenzio elettorale».

«Si tratta di accuse del tutto infondate, che ledono l’onorabilità di tutte le persone coinvolte nelle attività del comitato. Accuse che gettano un’ombra inaccettabile sul corretto svolgimento della campagna referendaria, tanto più perché pronunciate dal sindaco del comune capoluogo, da cui dipende anche l’Ufficio elettorale. Per questo il Coordinamento per il No ha ritenuto doveroso investire della vicenda le autorità competenti, affinché siano svolte tutte le verifiche del caso e, qualora ne ricorrano i presupposti, si proceda nelle forme previste dall’ordinamento».

«Il Coordinamento si riserva inoltre ogni ulteriore iniziativa a tutela della propria reputazione e di quella delle cittadine e dei cittadini che, come rappresentanti di lista, hanno svolto con senso civico e nel pieno rispetto delle regole il proprio ruolo ai seggi. Nel ribadire la piena estraneità a qualsiasi comportamento illecito, il Coordinamento per il No sottolinea che la partecipazione democratica e il rispetto delle regole sono un patrimonio comune che le istituzioni, a partire da chi le rappresenta ai massimi livelli sul territorio, hanno il dovere di preservare con parole misurate e fondate su fatti accertati».

I firmatari dell’esposto sono: Anpi comitato provinciale di Grosseto; Arci comitato provinciale di Grosseto; associazione Grosseto Città Aperta; Auser Territoriale di Grosseto; Cgil Grosseto; Coordinamento per la Democrazia Costituzionale comitato di Grosseto; Partito Democratico coordinamento territoriale di Grosseto; Rifondazione Comunista federazione di Grosseto; Sinistra Italiana Federazione Grosseto.