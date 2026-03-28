GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 28 marzo 2026
Ariete – Spirito attivo e determinato.
Toro – Serenità domestica.
Gemelli – Socialità vivace.
Cancro – Intimità cercata.
Leone – Generosità spontanea.
Vergine – Precisione anche nel relax.
Bilancia – Armonia presente.
Scorpione – Profondità serena.
Sagittario, segno del giorno – Energia libera e visione ampia. Oggi senti il bisogno di movimento e prospettiva. Segui l’istinto con misura.
Consiglio escursione: percorri il sentiero panoramico verso Cala Violina, tra macchia mediterranea e mare cristallino.
Capricorno – Stabilità costante.
Acquario – Idee brillanti.
Pesci – Sensibilità luminosa.