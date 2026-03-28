GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 28 marzo 2026

Ariete – Spirito attivo e determinato.

Toro – Serenità domestica.

Gemelli – Socialità vivace.

Cancro – Intimità cercata.

Leone – Generosità spontanea.

Vergine – Precisione anche nel relax.

Bilancia – Armonia presente.

Scorpione – Profondità serena.

Sagittario, segno del giorno – Energia libera e visione ampia. Oggi senti il bisogno di movimento e prospettiva. Segui l’istinto con misura.

Consiglio escursione: percorri il sentiero panoramico verso Cala Violina, tra macchia mediterranea e mare cristallino.

Capricorno – Stabilità costante.

Acquario – Idee brillanti.

Pesci – Sensibilità luminosa.