GROSSETO – Si è svolta sabato pomeriggio, presso la sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale, convocata per le ore 18.

Nel corso della seduta consiliare, preso atto dei risultati delle consultazioni elettorali di secondo grado dello scorso 15 marzo, è avvenuta la convalida degli eletti, dando così piena operatività all’organo consiliare.

Il presidente Francesco Limatola ha poi letto il giuramento istituzionale segnando ufficialmente l’avvio del nuovo mandato amministrativo.

“Nel precedente mandato abbiamo rimesso in moto l’Ente restituendogli credibilità e fiducia. – ha dichiarato il presidente Francesco Limatola –Ripartiamo adesso da questo lavoro serio, con altrettanto impegno ed entusiasmo per accompagnare e sostenere la crescita del nostro meraviglioso territorio proiettandolo nel futuro. Auguro buon lavoro a tutto il Consiglio provinciale”.

Siederanno in Consiglio provinciale:

Valentino Bisconti; Gianfranco Chelini, Cinzia Pieraccini, Mattia Maule, per la lista “La Provincia in Comune”;

Angelo Pettrone per la lista “Insieme per la Provincia al centro”;

Rita Bernardini; Olga Ciaramella; Chiara Orsini; Elismo Pesucci; Luciano Petrucci per la lista “Casamenti per la nostra Provincia”:

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Il presidente della Provincia ha anche comunicato le deleghe assegnate ad alcuni consiglieri:

Valentino Bisconti, sarà nuovamente il vicepresidente della Provincia di Grosseto con deleghe specifiche al “Progetto legalità e lotta al caporalato”; Politiche dell’immigrazione; Disabilità e fragilità.

Gianfranco Chelini, sarà il capogruppo del Gruppo consiliare di Maggioranza “La Provincia in Comune” e si occuperà di: Pianificazione territoriale di coordinamento, Ambiente e “Progetto Polo Agroalimentare”.

Cinzia Pieraccini seguirà le deleghe: Viabilità; Patrimonio; Aree interne; “Progetto Provincia Casa dei comuni”, “Progetto Ufficio Europa”, Pari opportunità e Politiche di genere

Mattia Maule avrà le deleghe al Trasporto pubblico locale; Politiche giovanili; sistemi informativi e transizione digitale; transizione energetica.

Angelo Pettrone, si occuperà di Sport; Formazione e istruzione; Edilizia Scolastica.

Il presidente della Provincia Francesco Limatola seguirà personalmente le deleghe a Pianificazione, Strategia e Bilancio; Organizzazione e risorse umane; Polo Universitario.