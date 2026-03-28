US GROSSETO 6. Occasione persa da parte dei biancorossi, che vengono fermati sul risultato di 1-1 dal Follonica Gavorrano nel derby maremmano (foto di Paolo Orlando). Complice infatti il pareggio per 1-1 del Tau contro il Camaiore, con una vittoria gli unionisti avrebbero atteso con trepidazione il risultato del Seravezza contro la Terranuova Traiana, che, senza una vittoria dei primi, li avrebbe potuti decretare campioni con 5 giornate d’anticipo.

Brutta partita nel complesso: sono troppi gli errori, soprattuto del centrocampo, che non filtra per nulla con l’attacco. Il pareggio è quindi il risultato più giusto.

MARCU 6,5. Compie alcune buone parate, nulla può sul gol sotto al sette di Presta.

D’ANCONA 5. Brutta partita quella del terzino unionista, che non si rende utile né in fase offensiva né in quella difensiva, facendosi spesso saltare dal diretto avversario. Dal 72’ MONTINI 6. Porta la sua qualità in aiuto ai compagni, è ordinato in fase difensiva e si comporta bene quando la squadra attacca, spesso portando avanti lui stesso il pallone.

GONNELLI 6. Gioca una partita attenta in fase difensiva, concedendo poco, pesa inevitabilmente il gol subito ai fini della valutazione.

BRENNA 5,5. Stesso discorso fatto in precedenza per il suo compagno di reparto, per il difensore numero 27 pesa il giallo ricevuto al 39’ del primo tempo.

AMPOLLINI 6. Viene schierato come terzino sinistro nel primo tempo, mentre nel secondo gioca sulla fascia destra. In una partita complessa per la sua squadra il suo gioco non sfigura, non disdegna oltre alla buona fase difensiva alcune sgaloppate in avanti.

BACCIARDI 5,5. Corre e lotta sui palloni nella sua zona, ma non riesce mai veramente ad incidere o a dare la qualità che ha in aiuto della sua squadra.

FIORANI 5. Non riesce a tenere in piedi il centrocampo unionista con la solita precisione, tanti gli errori in fase d’impostazione. Viene sostituito per far spazio a Masini. Dal 72’ MASINI 6. Non incide in fase offensiva, ma contiene bene le pericolose ripartenze degli avversari.

SACCHINI 5,5. Tenta più volte la giocata personale senza mai lasciare il segno e viene sostituito all’inizio della seconda frazione. Dal 46’ SABELLI 7. Perde la palla da cui inizia l’azione del gol avversario, ma si rifà alla grande, segnando il gol dell’1-1 al 74’ che riporta la sua squadra in partita. E’ il terzo centro in due gare a spese dei minerari.

GERARDINI 6. Agisce come trequartista alle spalle delle due punte, ma è quando si sposta sulla fascia destra che mette alcuni cross difficili da gestire per la retroguardia avversaria. Dal 58’ RICCOBONO 6. Non si rende utile solamente in fase offensiva, ma è anche protagonista di corse all’indietro per dare una mano in fase difensiva.

BENEDETTI 5,5. Viene servito poco, si vede soprattuto come trequartista atipico quando arretra il baricentro per smistare il pallone verso i centrocampisti. Dal 46’ MALVA 6. Arretra il baricentro e si prende parecchi falli che aiutano la squadra a salire.

MARZIERLI 6,5. Dopo due colpi di testa nel primo tempo che per poco non hanno trovato la via del gol, nella parte centrale della partita cala insieme a tutta la squadra, ma al 74’ riesce a mettere spalle alla porta di testa una bellissima palla per Sabelli che a due passi dal portiere avversario non sbaglia.

MISTER INDIANI 6. Schiera la sua squadra con un 4-2-2-2 con Sacchini e Gerardini alle spalle di Benedetti e Marzierli, che all’occorrenza diventa 4-2-3-1 con Benedetti che arretra il baricentro per dare una mano sulle palle sporche. Il primo tempo non è però all’altezza delle aspettative e all’inizio della seconda frazione il tecnico di Certaldo sostituisce Benedetti e Sacchini, rispettivamente per Malva e Sabelli. La sua squadra cala nei primi 30’ del secondo tempo, ma i cambi di Fiorani e D’Ancona, che hanno fatto spazio a Masini e Montini, ridaranno brio al match dei torelli: due minuti dopo infatti Sabelli troverà la rete del definitivo pareggio.