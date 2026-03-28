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FOLLONICA – Il Comune ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di trasporto sanitario con ambulanza gestita dalla Confraternita di Misericordia della SS. Annunziata di Roccastrada nella sede operativa di Follonica. Il provvedimento, formalizzato con ordinanza dirigenziale del 23 marzo 2026, resterà in vigore per due mesi a partire dalla notifica.

La decisione arriva a seguito delle verifiche effettuate dall’Asl Toscana Sud Est, che nei mesi scorsi aveva evidenziato una serie di criticità legate sia agli aspetti tecnici sia a quelli amministrativi del servizio svolto nella sede operativa di via del Fonditore. “Nonostante le prescrizioni impartite già nel novembre 2025 – si legge nell’ordinanza – e successivamente ribadite a marzo 2026, l’ente non avrebbe ancora adempiuto in modo completo agli obblighi richiesti”.

Il Comune sottolinea come “l’intervento sia stato necessario per garantire il rispetto delle normative regionali, in particolare la legge toscana n. 25/2001 che disciplina il trasporto sanitario, e soprattutto per tutelare la sicurezza degli utenti e degli operatori coinvolti“.

L’ordinanza prevede non solo la sospensione dell’attività, ma anche la possibilità di ulteriori sanzioni amministrative. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni, l’amministrazione potrà arrivare fino alla revoca definitiva dell’autorizzazione.

Il provvedimento è stato notificato alla Confraternita e trasmesso agli enti competenti, tra cui la centrale operativa del 118 e la polizia locale.

La vicenda apre ora un periodo decisivo per la Misericordia di Roccastrada, chiamata a mettersi in regola per poter riprendere un servizio essenziale per il territorio.