GROSSETO – Terzultimo impegno stagionale per la Gea Basketball Grosseto, di scena domani domenica alle 18,30 sull’impegnativo parquet di Calcinaia. Per i ragazzi di Silvio Andreozzi, che hanno già da due settimane in tasca il primo posto matematico nel girone A, è un altro passo di avvicinamento ai playoff per la serie C. Senza Davide Liberati e il capitano Edoardo Furi, tenuti a riposo per recuperare alcuni acciacchi, i biancorossi cercheranno di portare a casa un risultato positivo contro un avversario che ha già il pass per la post season, grazie a 34 punti, ma che cercherà il piazzamento migliore per la volata promozione.

Sarà insomma una gara sicuramente impegnativa per la Gea (sconfitta dalla Libertas Lucca a domicilio nell’ultima uscita), ma il coach vuole tenere alta la pressione, provare a portare a casa la diciannovesima vittoria, prima di iniziare la preparazione per la post season, giocando anche le ultime due gare regolari, il 12 aprile contro la Vela Viareggio e il 19 aprile sul parquet della Cestistica Audace Pescia.

“Dalla settimana dopo Pasqua inizieremo a preparare soluzioni nuove in vista dei playoff – anticipa il coach Silvio Andreozzi – anche se già a Calcinaia proveremo alcune giocate provate in allenamento. Per quello che riguarda la trasferta di domenica, ci troveremo di fronte un avversario che darà il mille per mille per tornare a casa la vittoria. Questo non ci spaventa. Dovremo cercare di fare una partita intelligente, servirà tanta pazienza”.

La classifica del girone A: Gea Grosseto 46 punti; Cestistica Pescia, Libertas Lucca e Studio Arcadia Valdicornia 38; Calcinaia 34; Lucca Sky Walkers, Donoratico 28; Nicola Chimenti Livorno 26; Invictus Livorno e Mancini Monsummano 24; Centro Minibasket Carrara 22; Juve Pontedera e Castelfranco Frogs 20; Cus Pisa 18; Vela Viareggio 16; Carrara Legends 12.