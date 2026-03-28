GROSSETO Questa mattina Grosseto è scesa in piazza contro tutte le guerre rispondendo all’appello del cordinamento per la Pace che riunisce varie sigle dai sindacati alle associazioni all’Anpi.

Circa 200 persone si sono date appuntamento in piazza Rosselli per poi proseguire in corteo sino a piazza Dante. Una presenza inferiore rispetto alle ultime due manifestazioni che ci avevano abituato a lunghi cortei. Molte sigle e associazioni hanno infatti dovuto dividersi visto che oggi, a Roma, si svolgerà manifestazione nazionale No Kings, contro l’operato di Trump.

«Non è accettabile rimanere in silenzio mentre nel mondo sta succedendo di tutto» affermano dal coordinamento grossetano per la pace. «In un tempo attraversato da conflitti e tensioni crescenti, Grosseto sceglie di non restare indifferente e di scendere in piazza contro tutte le guerre, contro la logica del riarmo e delle contrapposizioni, per un’idea di mondo fondata su pace, giustizia e diritto internazionale. Una mobilitazione aperta, plurale e unitaria, per far sentire una voce chiara: la guerra non è mai una soluzione».

«Sosteniamo la manifestazione nazionale No Kings – contro i re e le loro guerre. Chi ha potuto è andato a Roma, e chi non è potuto andare ha scelto di manifestare a Grosseto».

Fanno parte del coordinamento per la pace: Partito della Rifondazione Comunista, COBAS scuola, Gruppo pace Massa Marittima, ANPI, Sinistra Italiana/AVS, Comitato Democrazia Costituzionale, Sinistra Civica Ecologista, Restiamo Umani di Follonica, ARCI, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle, Grosseto Città Aperta, Partito Democratico, Grosseto al Centro, Emergency, Libreria delle Ragazze/Racconti Incontri, Forum ambientalista, Olympia de Gouges, Officina Giovani Antifascisti, ATTAC comitato di Scansano e Libera.

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