GROSSETO – Una rete ed emozioni da una parte e dall’altra fra Grosseto e Follonica Gavorrano (foto di Paolo Orlando). Nel derby maremmano valido per la 29esima giornata, il Carlo Zecchini applaude un 1-1 movimentato e sofferto, con gli ospiti in vantaggio e i locali costretti ad evitare il peggio. La prima frazione di gioco vede impegnati entrambi i portieri, che non si fanno sorprendere dagli avversari; l’occasione più nella è però un legno scheggiato dai minerari, poco prima del riposo. Nella ripresa arrivano i due gol, con Presta a rompere il ghiaccio e Sabelli a rimediare.

Tutto ancora da decidere per la vittoria del torneo da parte del Grifone, in virtù del pareggio dell’Altopascio, fresco dell’1-1 a Camaiore.

GROSSETO: Marcu, Sacchini (1′ st Sabelli), Gerardini (13′ st Riccobono), Marzierli, Bacciardi, Benedetti (1′ st Malva), Gonnelli, Ampollini, Brenna, Fiorani (27′ st Montini), D’Ancona (27′ st Masini). A disposizione: Romagnoli, Maggini, Monteverde, Guerrini. All. Indiani.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Bellini (37′ st Giordani), Marino (34′ st Bianchi), Iacoponi (45′ st Pescicani), Rinaldini (22′ st Proietti), Biagetti, Drapelli, Masoni (25′ st Arrighi), Likaxhiu, Presta. A disposizione: Poggiolini, Bucci, Maurizi, Fossati. All. Brando.

ARBITRO: Gargano di Bologna; assistenti Covolan di Conegliano e Puggina di Este.

MARCATORI: 15′ st Presta, 29′ st Sabelli.

NOTE: ammoniti Brenna, Masoni, Likaxhiu. Recuperi 1+3.