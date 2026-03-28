GROSSETO – Niente vittoria del campionato per il Grifone nella ventinovesima di campionato contro il Follonica Gavorrano, dopo un 1-1 che giova quasi più al team minerario, ancora invischiato in zona playout (foto di Paolo Orlando). L’unica certezza è l’indole letale di capitan Marzierli e Sabelli, decisivi quasi come all’andata: sono loro ad aver costruito e insaccato il gol del definitivo pareggio, dopo il vantaggio degli ospiti, per un punto insufficiente per la matematica del trionfo finale e ribadisce la stanchezza di un finale di stagione vissuto con impegno e senza risparmio di energie, oltre che con un notevole bottino di punti. Dietro, almeno il Tau non ha fatto meglio, impattando pure lui sul rettangolo di gioco del Camaiore. Ininfluente l’esito del duello del Seravezza contro la Terranuova Traiana fissato a domani. Tutto da rifare quindi per i ragazzi di mister Indiani, ma in realtà adesso basta davvero poco per la gioia più grande.

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Un punto per parte fra Grosseto e Follonica Gavorrano

La classifica:

Grosseto 67 punti; Tau Altopascio 53; Seravezza 52; Siena 48; Prato (-2), Terranuova Traiana 45; Foligno 43; Scandicci 41; Aquila Montevarchi 40; Sporting Trestina 38; Ghiviborgo 36; Camaiore 33; San Donato, Follonica Gavorrano 30; Orvietana 29; Poggibonsi 25; Cannara, Sansepolcro 18.