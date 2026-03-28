GROSSETO – Aumentano in modo significativo i voti e l’iniziativa “Il sindaco che vorrei” entra nel vivo. Il sondaggio tra i lettori, aggiornato a sabato 28 marzo, ha raccolto complessivamente 237 preferenze, segnando una crescita costante della partecipazione.

I voti si concentrano in larga parte su Grosseto (218 preferenze), seguito da Orbetello (10), Castiglione della Pescaia (6), mentre arrivano le prime indicazioni anche da Pitigliano (5), Scansano (1), Manciano (1) e Campagnatico (1). Complessivamente sono oltre 30 i candidati indicati dai lettori, segno di un quadro ancora aperto e in evoluzione.

La situazione nei Comuni al voto: ecco le classifiche

Nel capoluogo si conferma nettamente in testa Andrea Bramerini, presidente della Pro loco di Grosseto, con 98 preferenze. Alle sue spalle si consolida la crescita di Elio Aloia, che con 63 voti si afferma al secondo posto, superando Paolo Prisciandaro, commercialista, fermo a 52 preferenze.

Un dato significativo che segna questo aggiornamento è proprio il consolidamento del trio di testa, con distanze ormai più definite rispetto agli altri candidati.

Subito dietro si colloca Ludovico Baldi con 21 voti, seguito da Ciro Cirillo, consigliere comunale del Partito democratico, e Federico Guidarelli, entrambi a quota 12. Più staccati ma comunque presenti nel dibattito anche Francesca Bini (10 voti), Giacomo Cerboni (8), consigliere comunale indipendente, e Luca Agresti (8), assessore comunale.

Completano il quadro numerosi altri nomi con un numero più contenuto di preferenze, tra cui il sindaco uscente Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che non potrà ricandidarsi, oltre a esponenti già noti della politica locale e nuove indicazioni emerse dal sondaggio.

A Orbetello si conferma in testa Andrea Casamenti, attuale sindaco uscente, con 5 preferenze, seguito da Domenico Covitto (2), Alessandro Ragusa (2) e Mauro Barbini (1).

A Castiglione della Pescaia resta in evidenza Leonardo Saletti con 4 voti, mentre si registrano anche le indicazioni per Elena Nappi e Lorenzo Pavone, entrambe con una preferenza.

Tra gli altri comuni emergono i primi segnali: a Pitigliano il nome più indicato è Luciano Caprini (3 voti), seguito da Emilio Celata (1) e da un voto per Ciro Cirillo; a Scansano compare Maria Bice Ginesi, a Manciano Alberto Bertinelli, mentre a Campagnatico viene indicato Manuel Pasini.

Il sondaggio continua quindi ad allargarsi e a restituire una fotografia sempre più dinamica delle preferenze, con il capoluogo al centro dell’attenzione ma con segnali ormai presenti in tutto il territorio provinciale.

La classifica completa: ecco come cambiano le classifiche con l’aggiornamento di oggi

Comune Candidato Voti Grosseto Andrea Bramerini 98 Elio Aloia 63 Paolo Prisciandaro 52 Ludovico Baldi 21 Ciro Cirillo 12 Federico Guidarelli 12 Francesca Bini 10 Giacomo Cerboni 8 Luca Agresti 8 Vincenzo Molaro 6 Leonardo Marras 4 Fabrizio Rossi 4 Antonfrancesco Vivarelli Colonna 4 Carlo De Martis 3 Gabriele Fusini 3 Michele Falagiani 3 Maria Claudia Rampiconi 3 Mauro Breggia 2 Edoardo Borghetti 2 Gabriella Capone 2 Anna Rita Bramerini 1 Andrea Allegro 1 Amedeo Gabbrielli 1 Fabio Becherini 1 Andrea Ulmi 1 Giovanni Di Meo 1 Davide Nicolosi 1 Gianluca Ancarani 1 Francesco Carri 1 Raúl Castro 1 Stefano Rosini 1 Orbetello Andrea Casamenti 5 Domenico Covitto 2 Alessandro Ragusa 2 Mauro Barbini 1 Castiglione della Pescaia Leonardo Saletti 4 Elena Nappi 1 Lorenzo Pavone 1 Pitigliano Luciano Caprini 3 Emilio Celata 1 Ciro Cirillo 1 Scansano Maria Bice Ginesi 1 Manciano Alberto Bertinelli 1 Campagnatico Manuel Pasini 1

Top 10 Grosseto (con voti)

Andrea Bramerini – 98 voti Elio Aloia – 63 voti Paolo Prisciandaro – 52 voti Ludovico Baldi – 21 voti Ciro Cirillo – 12 voti Federico Guidarelli – 12 voti Francesca Bini – 10 voti Giacomo Cerboni – 8 voti Luca Agresti – 8 voti Vincenzo Molaro – 6 voti

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Partecipa e proponi il tuo candidato preferito nel tuo Comune

Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.

SE NON VEDETE IL MODULO POTETE ACCEDERE DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK: https://forms.gle/2CAS7F6urQ5TrS267

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

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