MONTE AMIATA – “Castagneti di Santa Fiora: costruiamo insieme la filiera” è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 31 marzo, alle ore 21, presso la sala del Popolo del Palazzo comunale di Santa Fiora. L’iniziativa è promossa dal Comune per avviare una riflessione con i produttori locali sulle strategie di valorizzazione della produzione castanicola locale.

“I castagneti sono uno dei simboli di Santa Fiora e dell’Amiata – commenta il sindaco Federico Balocchi – un patrimonio che unisce identità, paesaggio ed economia. Con questo primo incontro esplorativo, al quale abbiamo invitato a partecipare i proprietari dei castagneti del territorio comunale, intendiamo verificare l’interesse e la disponibilità a mettersi in rete per avviare un percorso condiviso, di valorizzazione del marrone santafiorese, all’interno di una più ampia strategia di promozione dei prodotti tipici locali. Parleremo delle opportunità che si possono aprire con la creazione di una filiera della produzione e della trasformazione nell’ambito del sistema Amiata: vogliamo avviare questo percorso con l’associazione Castagna del Monte Amiata Igp e con il Consorzio Forestale”.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questo momento partecipativo: “È una prima occasione per parlarne tutti insieme – spiega Tommaso Pastorelli, consigliere comunale con delega all’agricoltura – e per costruire le basi di un percorso condiviso, finalizzato a rilanciare la castanicoltura locale e a rafforzare il valore economico dei nostri castagneti. La castagna, che per generazioni è stata sostentamento fondamentale per le comunità montane, può essere ancora oggi una risorsa strategica, capace di generare valore, lavoro e nuove opportunità, anche in chiave turistica e ambientale, rafforzando l’offerta del turismo gastronomico”.