GROSSETO – Paura nel pomeriggio in zona via Leoncavallo, dove un albero è improvvisamente crollato in via Cherubini, finendo sopra due auto parcheggiate e abbattendo anche un palo della luce.

Fortunatamente, al momento non si segnalano persone ferite, ma i danni ai mezzi risultano significativi.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di rimozione dell’albero e nella messa in sicurezza dell’area, insieme alla Polizia municipale che ha provveduto a delimitare la zona e gestire la viabilità.

Via Cherubini è stata temporaneamente chiusa al traffico, poiché l’albero occupa interamente la carreggiata per tutta la sua lunghezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli.

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