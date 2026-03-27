GROSSETO – La giunta comunale ha approvato il progetto espositivo “I Suiseki”, che si terrà a Grosseto dal 9 al 12 aprile 2026 presso la biblioteca Chelliana e in parte presso il Museo di Storia Naturale della Maremma.

L’iniziativa, riconosciuta come meritevole per la città e di interesse pubblico, rientra nelle attività di valorizzazione culturale promosse dall’amministrazione comunale. L’organizzazione e la gestione dell’evento avverranno in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, in particolare con il Museo di Storia Naturale della Maremma.

“La mostra sui Suiseki rappresenta un’iniziativa di grande valore culturale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – capace di offrire alla città un’occasione originale di scoperta e approfondimento. La collaborazione tra la biblioteca Chelliana e il Museo di Storia Naturale della Maremma conferma la volontà di mettere in rete i nostri spazi culturali, rendendoli sempre più vivi e accessibili. Continuiamo a investire su proposte di qualità, in grado di arricchire l’offerta culturale e attrarre interesse da parte di cittadini e visitatori”.